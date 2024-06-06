SpaceX провела четвертые испытания корабля «Старшип» и самой тяжелой в истории ракеты

Компания Илона Маска SpaceX в четвертый раз запустила ракету «Старшип» — самую тяжелую в истории. Трансляция запуска и других ключевых этапов полета велась в соцсети X (ранее Twitter), также принадлежащей Маску.

В ходе испытательного запуска прототип первой ступени ракеты «Супер Хэви» успешно приводнился в Мексиканском заливе

Затем прототип корабля «Старшип», выведенный на орбиту ракетой, повторно вошел в атмосферу и приводнился в Индийском океане.

Предыдущие — третьи — испытания «Старшип» прошли в марте 2024 года. Тогда сначала не удалось мягко приводнить первую ступень ракеты, а затем прервалась связь с кораблем и его были вынуждены признать потерянным.

Подробнее о третьих испытаниях «Старшип»

Самая тяжелая в истории ракета — «Старшип» от SpaceX Илона Маска — впервые добралась до орбиты и показала, что уже готова к одноразовым полетам Но успешно выполнить всю программу испытаний пока не удалось. Что пошло не так?

Подробнее о третьих испытаниях «Старшип»

Самая тяжелая в истории ракета — «Старшип» от SpaceX Илона Маска — впервые добралась до орбиты и показала, что уже готова к одноразовым полетам Но успешно выполнить всю программу испытаний пока не удалось. Что пошло не так?