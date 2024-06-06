SpaceX провела четвертые испытания корабля «Старшип» и самой тяжелой в истории ракеты
Источник: SpaceX
Компания Илона Маска SpaceX в четвертый раз запустила ракету «Старшип» — самую тяжелую в истории. Трансляция запуска и других ключевых этапов полета велась в соцсети X (ранее Twitter), также принадлежащей Маску.
В ходе испытательного запуска прототип первой ступени ракеты «Супер Хэви» успешно приводнился в Мексиканском заливе
Затем прототип корабля «Старшип», выведенный на орбиту ракетой, повторно вошел в атмосферу и приводнился в Индийском океане.
Предыдущие — третьи — испытания «Старшип» прошли в марте 2024 года. Тогда сначала не удалось мягко приводнить первую ступень ракеты, а затем прервалась связь с кораблем и его были вынуждены признать потерянным.