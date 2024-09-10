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Украина нанесла удар беспилотниками по Подмосковью. Погибла женщина, есть раненые
Кадры очевидцев
1 минута
10:01, 10 сентября 2024
Украинские беспилотники
атаковали
Москву и Московскую область в ночь на 10 сентября. В Раменском дроны упали на жилые дома. В аэропорту Жуковский в результате падения обломков произошел пожар. Во время атаки аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский не принимали самолеты.
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