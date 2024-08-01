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В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. Обрушились два подъезда
МЧС заявило о взрыве газа
1 минута
08:54, 1 августа 2024
В Нижнем Тагиле 1 августа
произошел взрыв
в жилом пятиэтажном доме. Обрушились два подъезда. По
данным
ТАСС, один человек погиб, еще девять пострадали. В МЧС заявили, что причиной обрушения стал «взрыв газовоздушной смеси без последующего горения».
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