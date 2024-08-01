В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме, обрушились два подъезда. Есть пострадавшие
Источник: Tagilcity
Обновление. В МЧС уточнили, что произошло обрушение первого и второго подъездов дома. По данным ведомства, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
В жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, там обрушился подъезд. Об этом сообщает местное издание TagilCity.
Источник ТАСС в оперативных службах утверждает, что подъезд обрушился после взрыва газового баллона. По информации агентства, в результате произошедшего есть пострадавшие.
TagilCity уточняет, что обрушился подъезд жилого дома на улице Сибирская 81.
«Пострадавшие не знаю, есть или нет. Но слышно, что под завалами кричат люди. Очень страшно», — рассказала изданию очевидица.
В МЧС заявили, что причиной обрушения стал «взрыв газовоздушной смеси». ТАСС сообщает о пяти пострадавших. Разрушены около 15 квартир.