В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме, обрушились два подъезда. Есть пострадавшие

Обновление. В МЧС уточнили, что произошло обрушение первого и второго подъездов дома. По данным ведомства, пострадали девять человек, в том числе пять детей.

В жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, там обрушился подъезд. Об этом сообщает местное издание TagilCity.

Источник ТАСС в оперативных службах утверждает, что подъезд обрушился после взрыва газового баллона. По информации агентства, в результате произошедшего есть пострадавшие.

TagilCity уточняет, что обрушился подъезд жилого дома на улице Сибирская 81.

«Пострадавшие не знаю, есть или нет. Но слышно, что под завалами кричат люди. Очень страшно», — рассказала изданию очевидица.

В МЧС заявили, что причиной обрушения стал «взрыв газовоздушной смеси». ТАСС сообщает о пяти пострадавших. Разрушены около 15 квартир.