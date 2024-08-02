При обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли четыре человека, в том числе двое детей

Число погибших в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех человек. В пресс-службе МЧС России сообщили утром 2 августа, что извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

Двое из погибших — дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

В ведомстве рассказали, что в результате обрушения двух подъездов дома пострадали 20 человек, в том числе девять детей. В больницы Екатеринбурге и Нижнего Тагила доставлены 11 человек (из которых пятеро — дети).

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что местонахождение шестерых человек, в том числе троих детей, после взрыва газа в доме не установлено. Официально эта информация пока не подтверждена.

Днем 1 августа в Нижнем Тагиле частично обрушился жилой пятиэтажный дом. В МЧС заявили, что причиной обрушения стал взрыв газа. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Meduza