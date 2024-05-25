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новости
Россия сбросила авиабомбы на гипермаркет в Харькове. Первые кадры
1 минута
17:17, 25 мая 2024
Днем 25 мая российские войска
сбросили
две авиабомбы на Харьков, под удар попал строительный гипермаркет «Эпицентр» на улице Героев Труда. На месте возник пожар, полностью охвативший здание, в котором, по информации украинских властей, на момент удара находились около 200 человек. По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека и не менее 35 пострадали. При этом около 10 работников строительного гипермаркета не выходят на связь. По
словам
главы Харькова Игоря Терехова, «есть большое количество людей, пропавших без вести, много раненых». После удара Владимир Зеленский призвал страны Запада усилить противовоздушную оборону Украины и
назвал
Владимира Путина сумасшедшим. В Минобороны РФ не комментировали сообщения об ударе по гипермаркету, при этом российские войска с 10 мая пытаются наступать в приграничных районах Харьковской области и регулярно обстреливают Харьков и другие населенные пункты ракетами, управляемыми авиабомбами и дронами.
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