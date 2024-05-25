Зеленский после удара России по гипермаркету в Харькове назвал Путина сумасшедшим

Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаудар войск РФ по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове «проявлением российского безумия». Такое заявление он сделал в видеообращении, выпущенном по итогам 822-го дня войны.

«Этот удар по Харькову — очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь», — заявил Зеленский.

Зеленский призвал страны Запада предоставить Украине системы противовоздушной обороны:

Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость — для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, — мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов.

Во время удара по гипермаркету в Харькове днем 25 мая, по данным властей Украины, в здании находились более 200 человек. По последним данным, при ударе погибли по меньшей мере два человека, больше 20 пострадали. Как минимум 11 человек числятся пропавшими без вести.

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