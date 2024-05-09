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На Красной площади отметили 79-ю годовщину Победы. На параде Путин назвал героями участников войны с Украиной
1 минута
11:14, 9 мая 2024
На Красной площади
состоялся
парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это уже третий парад, который российские власти проводят в условиях полномасштабной войны. Владимир Путин в своей речи на параде
говорил
о реваншизме нацизма на Западе и назвал героями участников войны в Украине. В параде приняли участие более девяти тысяч военных и 61 единица техники, в том числе один танк Т-34 и ракетные комплексы «Искандер-М». Несмотря на снегопад, парад завершился пролетом девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
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