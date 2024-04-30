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У границ РФ проходят крупнейшие за почти 40 лет учения НАТО. В них участвуют 90 тысяч военных
Им надо отразить агрессию коалиции во главе с Россией. Такой сценарий
2 минуты
14:17, 30 апреля 2024
НАТО проводит крупнейшие с 1988 года учения. В маневрах «Steadfast Defender 24», которые проходят с января по май, в общей сложности принимают участие
90 тысяч человек
. Учения проводятся в несколько этапов. В марте учения сил быстрого реагирования НАТО
прошли
в Польше, в
марте
-
апреле
совместные маневры военных из 12 стран провели в Латвии на полигоне Адажи, в апреле боевая группа сводного батальона НАТО передового базирования
провела
тактические полевые маневры в Литве, а в Эстонии учения
пройдут
в мае. В рамках масштабных учений военные стран-членов НАТО отработают переброску войск из США и Канады в Европу через Атлантический океан, а также взаимодействие уже размещенных на европейской территории сил. Financial Times
писала
, что по сценарию учений НАТО отражает агрессию против одного из членов альянса со стороны коалиции во главе с Россией.
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