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Недалеко от границы с Украиной, возможно, была сбита целая авиагруппа ВКС России. Вот что сняли очевидцы
2 минуты
17:44, 13 мая 2023
В Брянской области потерпели крушение бомбардировщик Су-34 и вертолет Ми-8,
сообщил
ТАСС со ссылкой на экстренные службы (информацию о крушении вертолета подтвердил губернатор). По
данным
«Коммерсанта», также в Брянской области упал еще один вертолет Ми-8 и истребитель Су-35. Как сообщило издание, все четыре летательных аппарата входили в одну авиагруппу ВКС России, которая должна была нанести удары по целям в Украине. Вертолеты и самолеты могли сбить. Сообщается, что их экипажи погибли. Официально это не подтверждено.
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