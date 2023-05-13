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Недалеко от границы с Украиной, возможно, была сбита целая авиагруппа ВКС России. Вот что сняли очевидцы

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В Брянской области потерпели крушение бомбардировщик Су-34 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы (информацию о крушении вертолета подтвердил губернатор). По данным «Коммерсанта», также в Брянской области упал еще один вертолет Ми-8 и истребитель Су-35. Как сообщило издание, все четыре летательных аппарата входили в одну авиагруппу ВКС России, которая должна была нанести удары по целям в Украине. Вертолеты и самолеты могли сбить. Сообщается, что их экипажи погибли. Официально это не подтверждено.
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