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В начале войны Путин обещал не оккупировать земли Украины. А теперь похвастался тем, что у России «появились новые территории» Посмотрите, как президент РФ (с усмешкой) выполняет свои обещания
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