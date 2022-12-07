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В начале войны Путин обещал не оккупировать земли Украины. А теперь похвастался тем, что у России «появились новые территории» Посмотрите, как президент РФ (с усмешкой) выполняет свои обещания

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7 декабря президент России Владимир Путин провел встречу с Советом по правам человека (для которой, по неофициальным данным, был подготовлен список запретных тем). Один из членов СПЧ Евгений Мысловский, задавая президенту вопрос о войне, упомянул, что «весь народ ждет результатов» и что у России «появились новые территории». Путин в ответ уточнил, какие результаты имел в виду Мысловский. И хотя тот ответил, что говорил про расследование уголовных дел, президент стал рассуждать о результатах войны. «Вы упомянули о том, что появились новые территории — это все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации — это серьезные вещи. <…> Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — заявил с усмешкой Путин, который уже сравнивал себя с Петром I.
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