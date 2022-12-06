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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев согласовал с администрацией президента России темы, которые члены СПЧ не должны поднимать на предстоящей ежегодной встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщила «Верстка» со ссылкой на двух членов совета и один источник, близкий к СПЧ.

В список запретных тем попали, в частности, правоприменение закона о «фейках» про российскую армию, протесты матерей мобилизованных, казнь заключенного Евгения Нужина, «Фадеев сказал, что это мелочь и частный случай», — передал слова главы СПЧ про Нужина один из источников «Верстки».

По его словам, тему потерь российской армии на фронте также «трогать не рекомендовано». Вопросы про мобилизованных и их обеспечение источники «Верстки» назвали «опасными» и сказали, что задавать их Путину можно будет только «очень осторожно».

При этом членам СПЧ рекомендовано в очередной раз спросить Путина о мобилизации, чтобы он снова заявил, что она окончена. По словам источников «Верстки», таким образом в Кремле хотят успокоить россиян, которые волнуются из-за возможной второй волны мобилизации.

Кроме того, членам совета предложили темы, на которые президент «рад будет поговорить». Среди них — состояние экологии, санкции против россиян на Западе, проблемы беженцев, законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статю «Верстки», заявил, что никакого стоп-листа вопросов на встрече членов СПЧ с Путиным не будет.

Встреча членов Совета по правам человека с Владимиром Путиным пройдет 7 декабря по видеосвязи.

В середине ноября Путин своим указом изменил состав СПЧ. Из него исключили 10 человек, в числе которых были правозащитники, и добавили главу исполнительного комитета Общероссийского народного фронта, депутата из аннексированной ДНР и военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.