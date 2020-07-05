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На этой неделе хорошие новости были не только у ЦИК для Кремля. Можно порадоваться за школьника из Челябинска и поклонников «Бивиса и Баттхеда»

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На прошедшей неделе ЦИК порадовал Кремль результатами голосования по поправкам к Конституции, среди которых было обнуление президентских сроков. Но поводы для радости были не только у президента РФ и его окружения. Так, школьника из Челябинска Савву Ярыгина, собиравшего макулатуру, чтобы купить мячи для воспитанников детских домов, позвал на матч капитан сборной России Артем Дзюба, в комиксах Marvel обнаружили Гарри Поттера и его друзей, а телеканал Comedy Central объявил о перезапуске «Бивис и Баттхеда». Смотрите только хорошие новости недели в видео «Медузы».
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