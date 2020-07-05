Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
На этой неделе хорошие новости были не только у ЦИК для Кремля. Можно порадоваться за школьника из Челябинска и поклонников «Бивиса и Баттхеда»
2 минуты
10:55, 5 июля 2020
На прошедшей неделе ЦИК порадовал Кремль
результатами голосования
по поправкам к Конституции, среди которых было обнуление президентских сроков. Но
поводы для радости
были не только у президента РФ и его окружения. Так, школьника из Челябинска Савву Ярыгина, собиравшего макулатуру, чтобы купить мячи для воспитанников детских домов, позвал на матч капитан сборной России Артем Дзюба, в комиксах Marvel обнаружили Гарри Поттера и его друзей, а телеканал Comedy Central объявил о перезапуске «Бивис и Баттхеда». Смотрите только хорошие новости недели в видео «Медузы».
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам