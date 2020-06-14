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новости
Устали от плохих новостей? На этой неделе были и хорошие. Вот они
2 минуты
07:25, 14 июня 2020
На этой неделе было не только ДТП в центре Москвы, продолжающаяся подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию и сводки о заболевших COVID-19. Как всегда были и хорошие новости, и не только
об отмене карантина в Москве
и Олеге Газманове
. Например, украденную в Париже работу Бэнкси нашли в Италии, а в московском парке «Кузьминки» впервые за 10 лет был замечен еж (ежу при этом около трех лет, то есть прятаться он умеет!). Эти и другие, но только хорошие новости в видео «Медузы».
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