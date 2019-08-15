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«Давай разведемся!» — комедия о расставании от режиссера клипов «Ленинграда» Анны Пармас Премьера тизера на «Медузе»

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21 ноября в прокат выходит комедия Анны Пармас «Давай разведемся!» с Анной Михалковой в главной роли. Ее героиня — успешный врач Маша — погружается с головой в работу и не замечает, как муж уходит к молодой сопернице. Это первая полнометражная картина Пармас, до нее она написала сценарии для фильмов «Кококо» и «История одного назначения», а также снимала клипы для группы «Ленинград»: «Экспонат», «Экстаз», «ЗОЖ», «В Питере — пить». На 30-м «Кинотавре» «Давай разведемся!» стал лучшим фильмом по мнению зрителей и получил приз за лучший дебют. «Медуза» представляет премьеру тизера.
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