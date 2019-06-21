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Оюб Титиев вышел на свободу
52 секунды
11:52, 21 июня 2019
Глава правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев 21 июня вышел из колонии. Титиев, приговоренный в марте к четырем годам в колонии-поселении по обвинению в хранении наркотиков, освободился
по УДО
. Свою вину глава чеченского отделения «Мемориала» категорически отрицал. После выхода на свободу Титиев заявил, что в Чечне «Мемориал»
работать не будет
, и поблагодарил всех пришедших его встречать.
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