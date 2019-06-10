Оюба Титиева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков, освободят по УДО

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Решение суда вступит в силу через 10 дней.

Титиев был задержан в январе 2018 года. Полиция заявила, что нашла в его автомобиле почти 200 граммов марихуаны. Сам Титиев заявлял, что наркотики ему подбросили. В марте 2019 года суд приговорил его к четырем годам колонии-поселения.

Правозащитники указывали на политический характер дела. Адвокат Титиева Илья Новиков утверждал, что его преследование связано с « » и с угрозами главы парламента Чечни Магомеда Даудова.