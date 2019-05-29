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Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Вот как его встретили

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Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому новый президент Украины вернул украинское гражданство, прилетел в Киев из Варшавы. Встречать Саакашвили в аэропорт Киева пришли десятки человек. Корреспондент «Медузы» Илья Жегулев снял, как его приветствовали.
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