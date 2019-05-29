Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Вот как его встретили
54 секунды
15:37, 29 мая 2019
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому новый президент Украины
вернул
украинское гражданство,
прилетел
в Киев из Варшавы. Встречать Саакашвили в аэропорт Киева пришли десятки человек. Корреспондент «Медузы» Илья Жегулев снял, как его приветствовали.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам