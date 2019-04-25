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«Спасибо, что приехали!» Во Владивостоке прошел первый саммит России и КНДР
1 минута
10:31, 25 апреля 2019
Во Владивостоке 25 апреля прошел первый саммит России и КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на встречу с Владимиром Путиным за день до этого
на бронепоезде
. О подписании каких-либо соглашений по итогам встречи
ничего неизвестно
.
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