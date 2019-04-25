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«Спасибо, что приехали!» Во Владивостоке прошел первый саммит России и КНДР

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Во Владивостоке 25 апреля прошел первый саммит России и КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на встречу с Владимиром Путиным за день до этого на бронепоезде. О подписании каких-либо соглашений по итогам встречи ничего неизвестно.
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