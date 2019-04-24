Ким Чен Ын приехал на саммит во Владивосток

24 апреля в Россию на бронепоезде приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На границе Ким Чен Ына встречали в числе прочих министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Затем поезд лидера КНДР отправился во Владивосток, где Ким Чен Ыну вновь устроили торжественную встречу с почетным караулом. С вокзала Ким Чен Ын поехал на лимузине на остров Русский в Дальневосточный федеральный университет, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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