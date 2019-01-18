Энди Серкис снова спародировал Терезу Мэй (и Голлума!). И заодно перепел «Богемскую рапсодию»

Актер Энди Серкис сделал новую пародию на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Она приурочена к провалу голосования по проекту предложенного правительством Мэй соглашения о «Брекзите» — выходе из Евросоюза (подробнее об этом можно почитать здесь). На этот раз Серкис записал новую версию «Bohemian Rhapsody» группы Queen (кстати, проверьте, хорошо ли вы знаете оригинал знаменитой песни). Кроме Мэй в видео появляются бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, экс-глава МИДа Борис Джонсон и министр сельского хозяйства Майкл Гоув. На русский язык пародию Серкиса перевели Константин Бенюмов и Виктор Давыдов.

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