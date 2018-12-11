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Что за «Скарамуш»? Какое такое «фанданго»? Причем тут «бисмилля»? Непростой тест по «Богемской рапсодии» Queen

Лейбл Universal Music объявил «Bohemian Rhapsody» группы Queen самой прослушиваемой песней XX века — ее прослушали более 1,6 миллиарда раз. Этому наверняка помог недавний одноименный фильм про Queen, но вообще «Bohemian Rhapsody» — шестиминутный опус со сложной композицией и загадочным текстом — и правда из тех песен, к которым хочется возвращаться снова и снова. «Медуза» предлагает проверить, насколько хорошо вы понимаете смысл «Рапсодии» и знаете ее историю.

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Фото: Anwar Hussein / Getty Images