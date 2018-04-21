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В Армении вторую неделю протестуют против назначения премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна. Видео

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18:54, 21 апреля 2018
В Армении вторую неделю продолжаются протесты против назначения премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который последние десять лет был президентом страны, а теперь стал главой правительства. Протестующие блокируют улицы и правительственные здания; ежедневно полиция задерживает десятки, а иногда и сотни человек. 21 апреля новый президент страны Армен Саркисян вышел к протестующим и переговорил с их лидером, депутатом Николом Пашиняном. Саргсян пока уходить в отставку отказывается.

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