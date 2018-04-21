Президент Армении вышел к протестующим в Ереване

Президент Армении Армен Саркисян вышел к участникам акции протеста на площади Республики в Ереване. Как пишет сайт Panarmenian.net, он около 10 минут говорил с лидером протестующих, депутатом Николом Пашиняном, после чего они «тепло распрощались», и президент уехал.

О чем они говорили, не сообщается.