Президент Армении вышел к протестующим в Ереване
Президент Армении Армен Саркисян вышел к участникам акции протеста на площади Республики в Ереване. Как пишет сайт Panarmenian.net, он около 10 минут говорил с лидером протестующих, депутатом Николом Пашиняном, после чего они «тепло распрощались», и президент уехал.
О чем они говорили, не сообщается.
По дороге к своему автомобилю Саркисян на вопрос журналистов, будут ли переговоры между сторонами, ответил: «Надеюсь».
В Ереване вторую неделю идут массовые протесты против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который последние десять лет был президентом страны. Протестующие требуют отставки Саргсяна, утвержденного в должности 17 апреля.
Протестующие перекрывают улицы в Ереване. Ежедневно полиция задерживает десятки, а иногда и сотни человек. 21 апреля одного из координаторов протеста Армена Григоряна обвинили в организации массовых беспорядков.
В годы президентства Саргсяна Армения была президентской республикой, но в 2015 году была принята конституционная реформа. Теперь фактическим лидером является премьер-министр.