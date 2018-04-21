В Ереване задержаны более 90 человек. Спецслужбы заявили о предотвращении взрывов

Интерфакс
13:04, 21 апреля 2018
Надежный источник

Служба национальной безопасности Армении 21 апреля сообщила о задержании шести человек, причастных к подготовке взрывов в общественных местах.

Взрывы должны были «привести к всеобщей атмосфере страха», «давлению на госорганы и выполнению ими конкретных требований».

Подозреваемые, по сообщению спецслужбы, связаны с группировкой «Сасна црер», члены которой в 2016 году захватили полицейский полк в Ереване.

О предотвращении взрывов спецслужбы Армении сообщили на фоне протестов против назначения премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. В ходе протестов 21 апреля, по данным на 15:00 мск, были задержаны 93 человека.

Премьер-министр Серж Саргсян призвал лидера протестующих Никола Пашиняна «сесть за стол переговоров» во избежание «безвозвратных потерь». Пашинян ответил, что протестующие «готовы обсудить только вопрос о его отставке.»

Акции против избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра продолжаются в Ереване с конца прошлой недели. Протестующие пытались блокировать правительственные здания и перекрывают улицы Еревана.
Серж Саргсян с 2008 года в течение 10 лет был президентом Армении. В 2015 году в стране произошла конституционная реформа: премьер-министр получил расширенные полномочия, а президенту оставили в основном представительские функции.
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