В Ереване задержаны более 90 человек. Спецслужбы заявили о предотвращении взрывов

Служба национальной безопасности Армении 21 апреля сообщила о задержании шести человек, причастных к подготовке взрывов в общественных местах.

Взрывы должны были «привести к всеобщей атмосфере страха», «давлению на госорганы и выполнению ими конкретных требований».

Подозреваемые, по сообщению спецслужбы, связаны с группировкой «Сасна црер», члены которой в 2016 году захватили полицейский полк в Ереване.

О предотвращении взрывов спецслужбы Армении сообщили на фоне протестов против назначения премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. В ходе протестов 21 апреля, по данным на 15:00 мск, были задержаны 93 человека.

Премьер-министр Серж Саргсян призвал лидера протестующих Никола Пашиняна «сесть за стол переговоров» во избежание «безвозвратных потерь». Пашинян ответил, что протестующие «готовы обсудить только вопрос о его отставке.»