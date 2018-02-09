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«Место встречи»: фрагмент фильма Загадочный незнакомец исполняет любые желания. Но все не так просто

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13:24, 9 февраля 2018
В России 8 февраля в прокат вышел фильм «Место встречи» режиссера Паоло Дженовезе, снявшего «Идеальных незнакомцев». «Место встречи» — итальянский римейк сериала «Столик в углу». Главный герой картины, загадочный незнакомец, готов исполнять любые желания. Но взамен он требует выполнить задание: развалить чей-нибудь брак, совершить ограбление или еще что-нибудь ужасное. «Медуза» представляет фрагмент, в котором о своем сокровенном желании рассказывает автомеханик.
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