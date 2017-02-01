В четверг, 2 февраля, в России выходит фильм «Идеальные незнакомцы» итальянского режиссера Паоло Дженовезе. Это комедия о семерых близких друзьях, которые за ужином решают сыграть в игру — отвечать на все входящие звонки через громкую связь и читать все смс вслух. «Медуза» представляет фрагмент «Идеальных незнакомцев», в котором герои обсуждают, почему мужчины похожи на PC, а женщины — на Mac.