Знакомьтесь: 28-летняя художница Рама Дуваджи, жена нового мэра Нью-Йорка 2021 год: переезжает в город. 2025 год: становится самой молодой первой леди в его истории

Не агитировала за него перед выборами

Зоран объявил о выдвижении на пост мэра Нью-Йорка осенью 2024 года, вскоре после помолвки с Рамой. Во время его предвыборной кампании она в основном держалась в тени: не агитировала за мужа, не появлялась с ним на ТВ, почти не упоминала о нем в своих соцсетях (в ее инстаграме появился всего один пост о его кампании) и не давала интервью. Из-за этого оппоненты Мамдани стали спрашивать, не «прячет» ли он ее. Политик посоветовал «правым троллям» критиковать его взгляды, а не его семью. «Рама не просто моя жена, а потрясающая художница, которую должны знать саму по себе», — заявил он.