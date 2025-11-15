Знакомьтесь: 28-летняя художница Рама Дуваджи, жена нового мэра Нью-Йорка 2021 год: переезжает в город. 2025 год: становится самой молодой первой леди в его истории
Новым мэром Нью-Йорка стал 34-летний демократ Зоран Мамдани, которого называют социалистом. Он победил на выборах, прошедших в начале ноября, с обещаниями сделать Нью-Йорк (самый дорогой город США) доступным для его жителей. Победа Мамдани вызвала большой резонанс: он первый мусульманин на посту мэра Нью-Йорка, он самый молодой на этой должности за столетие. Внимание прессы привлекла и жена Мамдани, 28-летняя художница Рама Дуваджи. Ее называют первой из поколения зумеров, кто получил статус первой леди Нью-Йорка. Рассказываем (и показываем), что о ней нужно знать.
Рама Дуваджи — американка сирийского происхождения
Рама Дуваджи родилась в 1997 году в Хьюстоне, штат Техас, в семье мусульман из Сирии. Ее отец программист, а мать врач. В девятилетнем возрасте Рама вместе с родителями перебралась в Дубай. Она с детства любила рисовать и после школы стала изучать искусство в Университете содружества Вирджинии (в кампусах в Катаре и США). Завершив учебу в 2019-м, Рама продолжала жить с семьей в Дубае. В 2021-м, когда ограничения из-за пандемии ковида ослабли, она переехала в Нью-Йорк.
Она занимается иллюстрацией и анимацией
В 2024 году Рама окончила нью-йоркскую Школу визуальных искусств, получив степень магистра по программе «Иллюстрация как визуальное эссе». Ее работы, часто выполненные в черно-белой гамме, отражают темы сестринства, кризисов на Ближнем Востоке и социальной справедливости. Она сотрудничала с журналом The New Yorker, газетой The Washington Post, медиакорпорацией «Би-би-си» и галереей Tate Modern в Лондоне. Помимо иллюстраций и анимированных видео, Рама создает керамику.
Познакомилась с будущим мужем в приложении для знакомств
Это произошло в 2021 году в приложении Hinge. Зоран Мамдани тогда был малоизвестным депутатом законодательного собрания штата Нью-Йорк, а Рама Дуваджи — внештатным аниматором и иллюстратором. По словам друзей Зорана, они были в восторге от его девушки, и она быстро влилась в их компанию. В феврале 2025 года Зоран и Рама поженились в Нью-Йорке. Это была гражданская церемония, позднее они отпраздновали свадьбу в Дубае, где живет семья Рамы, и в Уганде, откуда родом Зоран.
Не агитировала за него перед выборами
Зоран объявил о выдвижении на пост мэра Нью-Йорка осенью 2024 года, вскоре после помолвки с Рамой. Во время его предвыборной кампании она в основном держалась в тени: не агитировала за мужа, не появлялась с ним на ТВ, почти не упоминала о нем в своих соцсетях (в ее инстаграме появился всего один пост о его кампании) и не давала интервью. Из-за этого оппоненты Мамдани стали спрашивать, не «прячет» ли он ее. Политик посоветовал «правым троллям» критиковать его взгляды, а не его семью. «Рама не просто моя жена, а потрясающая художница, которую должны знать саму по себе», — заявил он.
Но помогала за кулисами
По информации CNN, Рама участвовала в разработке визуального стиля предвыборной кампании Зорана — в частности, работала над шрифтом, в котором сочетались узнаваемые для жителей Нью-Йорка цвета: желтый цвет Metrocard, карты для оплаты проезда в городском транспорте, синий цвет бейсбольной команды New York Mets и красный цвет пожарного гидранта. Кроме того, Рама приложила руку к тому, как Зоран вел соцсети во время кампании. По мнению многих журналистов, именно виральные ролики в тиктоке и инстаграме помогли ему быстро завоевать популярность.
Ее будущая роль в политике пока не ясна
Рама Дуваджи оказалась первой леди Нью-Йорка всего через четыре года после переезда в этот город; она самая молодая в истории женщина, получившая этот статус, и первая мусульманка. Судя по ее иллюстрациям, постам в соцсетях и редким комментариям, она разделяет политические взгляды мужа — в частности, осуждает войну Израиля в Газе, — и старается отражать это в своих работах. Но будет ли она участвовать в политике как новая первая леди Нью-Йорка, пока непонятно. По словам источника CNN, Рама и Зоран обсуждали, как участие в выборах изменит их жизнь, поэтому Рама «знала, на что шла». Но она отказывалась говорить, какой может быть ее публичная роль в случае его победы.
Однако к ней уже приковано большое внимание
В инстаграме у Рамы 1,3 миллиона подписчиков (около миллиона пришли после выборов мэра Нью-Йорка), журналисты обсуждают ее посты («Сторонники MAGA атаковали жену Зорана Мамдани после того, как она выказала сочувствие из-за смерти палестинского инфлюенсера», — гласил один из заголовков), одежду (для первого выхода в качестве жены мэра она выбрала топ от палестинского дизайнера из Лондона) и прическу (ее короткая стрижка заслужила звание самой модной по версии журнала Vogue). Один из друзей даже назвал Раму «современной принцессой Дианой». Сама она пока предпочитает отмалчиваться — последнее интервью она дала в апреле 2025 года.