Зоран Мамдани 5 ноября 2025 года — в день, когда было объявлено о его победе на выборах мэра Нью-Йорка. Он вступит в должность 1 января 2026 года Alexi J. Rosenfeld / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Выборы мэра Нью-Йорка, на которых победил 34-летний демократ Зоран Мамдани, обсуждают не только в Нью-Йорке и не только в США, а по всему миру. Мамдани — первый мусульманин, который займет эту должность. Его программу называют социалистической. Оба этих обстоятельства вызывают ожесточенные споры — тем более с учетом того, что Нью-Йорк — это город с в мире. Вот только несколько комментариев о победе Мамдани на выборах.

мэр Лондона, член Лейбористской партии

К сожалению, мне очень хорошо знакомо то, с чем столкнулся Мамдани. Я никогда не называл себя «мусульманским политиком» — я политик, который просто является мусульманином. <…> Но снова и снова соперники пытались определить меня исключительно через мою веру. <…> Вместо того, чтобы спорить с моими решениями как с решениями политика, с которым они не согласны, небольшое, но громкое меньшинство пытается выставить их как действия «мусульманина». <…>

Сам факт, что оба города [Лондон и Нью-Йорк] теперь возглавляют мэры, которые также являются мусульманами, — невероятен. Но в двух самых многообразных городах мира это не главное. Мы победили не из-за нашей веры. Мы победили, потому что говорили с избирателями о том, что их волнует, а не играли на их страхах.

В последние годы по обе стороны Атлантики усилились голоса политиков и комментаторов, нападающих на города за их либеральные ценности. <…> Но если спросить большинство лондонцев или ньюйоркцев, окажется, что это не находит отклика.

Им все равно, откуда родом твоя семья и какому богу ты молишься. Они гордятся разнообразием своего города и не выбирают политиков по вере, цвету кожи или культуре. Они выбирают тех, кто предлагает смелые и амбициозные решения, соответствующие масштабам проблем, с которыми сталкиваются их города. <…>

Десятилетиями скептики предсказывали упадок Лондона и Нью-Йорка. Но каждый раз, сталкиваясь с кризисом, мы выходили из него сильнее, чем были прежде. <…> Лондон и Нью-Йорк — это города, где мечта о социальной мобильности все еще жива.

мэр Будапешта, политический противник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Поздравляю Зорана Кваме Мамдани, избранного мэра Нью-Йорка.

Как это знакомо — когда центральная власть «неугодному» кандидату, заявляя, что тот не получит поддержки из центра, и вместо этого выступает за другого «оппозиционного» кандидата…

Мамдани, которому всего 34 года, бросил вызов олигархам, Трампу, республиканской элите и демократической элите. Но о его смелости говорит не только это — о ней свидетельствует и его , обещающая социальный поворот, новый подход — от решения жилищного кризиса до развития общественного транспорта, программа, служащая большинству, а не привилегированным.

Именно поэтому весь мир следил за этими выборами — ведь их результат повлияет на американскую политику. За ними наблюдали и крупные города, ведь это может отразиться и на их собственной городской политике. Лично я с большой симпатией следил за этой кампанией, болел за смелого кандидата левых взглядов — а теперь тем более болею за мэра Мамдани.

сопредседательница Левой фракции в Европарламенте

Зоран Мамдани избран мэром Нью-Йорка.

Перед лицом экономического и политического истеблишмента, который потратил десятки миллионов долларов, чтобы преградить ему путь, он сумел перевернуть игру, выдвинув радикальные конкретные предложения: заморозка арендной платы, бесплатные автобусы, государственные детские сады… — и при этом никогда не отворачивался от тем расизма и .

Я видела силу его кампании, которую вели наши союзники из «Демократических социалистов Америки»: она вызвала настоящий народный подъем и позволила удвоить явку избирателей.

Его послание ясно: вернуть город тем, кто дает ему жизнь.

Его победа — это огромный глоток надежды в мире Трампа и доказательство того, что никогда нельзя сдаваться.

И наконец, это урок для всей левой политики в мире: побеждает не тот, кто пытается «разбавить» экономический либерализм, а тот, кто последовательно с ним борется.

глава Левой партии Германии

Проблемы, с которыми сталкиваются люди в Нью-Йорке, — во многом те же, о которых мы слышим от людей здесь, в Германии. Арендная плата слишком высока, цены на продукты, электричество, отопление и общественный транспорт растут быстрее, чем зарплата. Мы находимся в тесном контакте с Зораном Мамдани и его командой и многому у них учимся. Его кампания — это своего рода план выборов в Берлине в следующем году. Победа Зорана Мамдани придает нам импульс.

колумнист британской консервативной газеты The Telegraph

Покойся с миром, Нью-Йорк. «Социализм в одном отдельно взятом городе» Зорана Мамдани погубит мегаполис, который он обещал спасти.

один из лидеров Индийского национального конгресса — крупнейшей оппозиционной партии Индии

Победа Мамдани показывает, что: (1) либеральные ценности по-прежнему живы и процветают даже в трамповской Америке; (2) молодость, энергия и динамичность имеют значение; (3) те, кто бросает вызов системе, действительно способны восхитить избирателей; (4) исламофобия может сработать лишь до определенного предела — и не дальше; (5) если людям удается внушить веру в способность изменить ситуацию, они готовы отбросить свои страхи, предубеждения и эгоистические интересы; (6) самый важный город США — и один из самых значимых в мире — не может находиться под контролем Трампа.

министр по делам диаспоры Израиля

Город, который некогда был символом свободы во всем мире, передал свои ключи в руки сторонника ХАМАС, в руки того, кто недалеко ушел от фанатиков-джихадистов, убивших 25 лет назад .

Это критический поворотный момент для Нью-Йорка. Выбор, сделанный Нью-Йорком, означает: подорваны основы того, что с конца XIX века обеспечивало свободу и возможность успеха множеству еврейских беженцев, того, благодаря чему Нью-Йорк стал домом крупнейшей еврейской общины за пределами Израиля.

Все это закончилось. Это не произошло за один день. Все началось с антисионистской атмосферы в , подверженных влиянию катарских денег, продолжилось насильственными демонстрациями сторонников ХАМАС в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах — прежде всего, в Колумбийском, который превратился в главную цитадель поддержки ХАМАС в США. Кульминация наступила в то утро, когда худший из погромщиков, сторонников насильников и убийц из ХАМАС был избран мэром города.

Нью-Йорк больше не будет прежним — особенно для его еврейской общины. Нью-Йорк идет с открытыми глазами к той же пропасти, в которую уже рухнул Лондон.

Факел свободы этого прекрасного города погас, и нет смысла тратить слова на утешения — ничего не будет «в порядке» в этом городе.

Я призываю евреев Нью-Йорка серьезно задуматься о том, чтобы перебраться на Землю Израиля.

депутат парламента Ирана

Победа Мамдани демонстрирует силу лозунга «Смерть Израилю».

главный редактор катарской государственной газеты «Аль-Шарк»

Кандидат от Демократической партии Зоран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка — столицы сионистского лобби и крупнейшего оплота еврейской общины в мире, — несмотря на клеветническую кампанию и на сотни миллионов долларов, полученных его соперниками от десятков миллиардеров, поддерживающих . Мамдани, имеющий афро-азиатское происхождение, стал первым мусульманином, занявшим эту должность. Ранее он описывал происходящее в Газе как жестокие преступления и войну на уничтожение и поддерживал движение за бойкот Израиля. Два года назад никто не мог себе представить столь кардинального изменения положения сионистов. Стойкость и сопротивление нашего народа в Газе поменяли ситуацию с сионистами и раскрыли всему миру глаза на колониальный проект.

