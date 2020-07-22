Вышла Ghost of Tsushima — игра про самурая-отступника, который пытается отбить у монголов родной остров 🇯🇵 Это последний значимый эксклюзив PS4
Американская студия Sucker Punch выпустила на PS4 самурайский боевик Ghost of Tsushima, он же «Призрак Цусимы» в русском переводе. Это последний значимый эксклюзив для консоли Sony — в дальнейшем компания сосредоточит усилия на играх для PS5, которая должна поступить в продажу до конца 2020 года. Журналист «Медузы» Максим Иванов рассказывает, чем хороша Ghost of Tsushima и кого она может разочаровать.
Это самурайский боевик о вторжении монголов на японский остров Цусима
Главный герой, юный самурай Дзин Сакай, пытается отвоевать у монголов Цусиму — остров, отделяющий вражеский флот от материковой части Японии. Для начала ему нужно собрать сопротивление и отбить у монгольского генерала своего дядю-наставника, правителя Цусимы по имени Симура.
Вскоре Дзин понимает, что монгольская армия слишком сильна и многочисленна. А значит, придется поступиться самурайскими принципами — и сражаться с врагами не только лицом к лицу, но и с помощью хитрых уловок, которым Дзина обучает местная воровка. Так молодой Сакай становится неуловимым Призраком Цусимы, главным страхом всех монголов. Вот только учитель Дзина совсем не рад, что его ученик идет против самурайского кодекса чести.
Ghost of Tsushima — одна из самых красивых и стильных игр последних лет
И речь даже не о технической части, в этом смысле «Призрак Цусимы» проигрывает другому эксклюзиву PS4 — The Last of Us Part II. Дело в самой эстетике феодальной Японии конца XIII века, а также местной природе: тут и сакуры, и бамбуковые леса, и горячие источники. А закаты какие, а ветер как в поле шумит!
Костюмы, броня и оружие воссозданы так точно и детально, что хочется немедленно бросить геймпад и отправиться в музей. Ну или пересмотреть все-все-все документальные фильмы о Японии той эпохи. Отдельное удовольствие — фоторежим, в котором можно делать кинематографичные скриншоты.
И это еще не все! Разработчики часто повторяли, что вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы вроде «Семи самураев». Чтобы почтить его вклад в мировой кинематограф, студия добавила в игру специальный режим, названный в честь режиссера. Это черно-белый фильтр, стилизованный под старые японские фильмы. Он влияет не только на картинку, но и на звук, в котором становится чуть больше треска.
В режиме Куросавы Ghost of Tsushima практически неотличима от классического кино о самураях. Особенно если включить японскую озвучку.
Лучшая часть игрового процесса — это сражения
Бои требуют внимательности и сосредоточенности — они быстрые, но жестокие. У Дзина есть слабая и сильная атаки, он умеет перекатываться и отражать вражеские удары. Сильным ударом можно ошеломить противника, чтобы потом искромсать его самурайским мечом или расстрелять из лука. Кроме того, у главного героя есть кинжалы и бомбы. Они особенно полезны, когда на Дзина нападают с нескольких сторон. Здоровье не восстанавливается автоматически. Однако после заполнения специальной шкалы решимости (заполняется благодаря убийствам) игрок сможет по нажатию кнопки подлечить главного героя.
Самое важное — это боевые стойки, их нужно менять на ходу в зависимости от вида противника. Например, есть стойка, наиболее эффективная против врагов с мечами. Или стойка против врагов со щитами или копейщиков. В бою придется быстро соображать, какую из стоек применить. При этом стойки открываются постепенно в счет убийств монгольских предводителей. При прокачке стоек разблокируются новые умения и комбинации ударов. Оружие и броню, кстати, тоже можно улучшать, для этого понадобятся разбросанные по уровням ресурсы.
В Ghost of Tsushima есть режим противоборств. Главный герой может наткнуться на группу монголов и вызвать самого смелого на поединок. Во время дуэли нужно зажимать одну кнопку — и отпустить ее надо ровно в тот момент, когда враг потянется за оружием. Тогда Дзин убьет его одним взмахом меча. С остальными противниками можно будет разобраться одним ударом с помощью специального приема, который открывается ближе к середине прохождения (до этого придется рубить их по старинке, вручную).
Ну а если честь самурая вас совсем не заботит, можно убивать врагов скрытно, подкравшись со спины или нанеся удар из кустов. Как бы ни ворчал дядя Дзина, игра никак не накажет за отступление от кодекса. Однако проходить «Призрака Цусимы» в режиме стелса не так весело, как врываться в толпу монголов или наемников с мечом наголо.
В остальном Ghost of Tsushima — самая обычная игра с открытым миром
Сюжетные миссии достаточно однообразны. Почти всегда в них нужно либо атаковать вражеский лагерь, либо кого-то выслеживать, прячась на крышах или в кустах. Есть и побочные задания, в которых лучше раскрываются характеры второстепенных героев. Эти задания тоже не слишком разнообразные, но отказывать в помощи какому-нибудь харизматичному самогонщику даже как-то неудобно — просто хочется больше послушать о его жизни.
Открытый мир «Призрака Цусимы» предлагает не так много доступных активностей на фоне новых выпусков Assassinʼs Creed. Тут можно захватывать форты, сражаться с монгольскими патрулями, охотиться на животных, собирать коллекционные предметы или купаться в горячих источниках (конечно же, размышляя при этом о своей самурайской судьбе).
Для одних это станет несомненным минусом. А для тех, кто устал от игр с перегруженным открытым миром, это наоборот плюс. Можно просто запрыгнуть на коня и долго-долго скакать по лесам и полям, наслаждаясь живописной японской природой. Дзен в чистом виде.
Бонус!
Эксперт по самураям оценивает Ghost of Tsushima.