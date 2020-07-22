Лучшая часть игрового процесса — это сражения

Бои требуют внимательности и сосредоточенности — они быстрые, но жестокие. У Дзина есть слабая и сильная атаки, он умеет перекатываться и отражать вражеские удары. Сильным ударом можно ошеломить противника, чтобы потом искромсать его самурайским мечом или расстрелять из лука. Кроме того, у главного героя есть кинжалы и бомбы. Они особенно полезны, когда на Дзина нападают с нескольких сторон. Здоровье не восстанавливается автоматически. Однако после заполнения специальной шкалы решимости (заполняется благодаря убийствам) игрок сможет по нажатию кнопки подлечить главного героя.

Самое важное — это боевые стойки, их нужно менять на ходу в зависимости от вида противника. Например, есть стойка, наиболее эффективная против врагов с мечами. Или стойка против врагов со щитами или копейщиков. В бою придется быстро соображать, какую из стоек применить. При этом стойки открываются постепенно в счет убийств монгольских предводителей. При прокачке стоек разблокируются новые умения и комбинации ударов. Оружие и броню, кстати, тоже можно улучшать, для этого понадобятся разбросанные по уровням ресурсы.

В Ghost of Tsushima есть режим противоборств. Главный герой может наткнуться на группу монголов и вызвать самого смелого на поединок. Во время дуэли нужно зажимать одну кнопку — и отпустить ее надо ровно в тот момент, когда враг потянется за оружием. Тогда Дзин убьет его одним взмахом меча. С остальными противниками можно будет разобраться одним ударом с помощью специального приема, который открывается ближе к середине прохождения (до этого придется рубить их по старинке, вручную).

Ну а если честь самурая вас совсем не заботит, можно убивать врагов скрытно, подкравшись со спины или нанеся удар из кустов. Как бы ни ворчал дядя Дзина, игра никак не накажет за отступление от кодекса. Однако проходить «Призрака Цусимы» в режиме стелса не так весело, как врываться в толпу монголов или наемников с мечом наголо.