Ghost of Tsushima — одна из самых красивых и стильных игр последних лет

И речь даже не о технической части, в этом смысле «Призрак Цусимы» проигрывает другому эксклюзиву PS4 — The Last of Us Part II. Дело в самой эстетике феодальной Японии конца XIII века, а также местной природе: тут и сакуры, и бамбуковые леса, и горячие источники. А закаты какие, а ветер как в поле шумит!

Костюмы, броня и оружие воссозданы так точно и детально, что хочется немедленно бросить геймпад и отправиться в музей. Ну или пересмотреть все-все-все документальные фильмы о Японии той эпохи. Отдельное удовольствие — фоторежим, в котором можно делать кинематографичные скриншоты.

И это еще не все! Разработчики часто повторяли, что вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы вроде «Семи самураев». Чтобы почтить его вклад в мировой кинематограф, студия добавила в игру специальный режим, названный в честь режиссера. Это черно-белый фильтр, стилизованный под старые японские фильмы. Он влияет не только на картинку, но и на звук, в котором становится чуть больше треска.

В режиме Куросавы Ghost of Tsushima практически неотличима от классического кино о самураях. Особенно если включить японскую озвучку.