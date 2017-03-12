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Вокруг шум: «Логан» Что говорят о самом человечном фильме про супергероя
«Логан», вышедший больше недели назад, доказал, что кино про супергероев может быть серьезным и глубоким (а не как «Бэтмен против Супермена»). Это был последний фильм про Людей Икс, в котором снялись Хью Джекман и Патрик Стюарт — и он определенно удался. «Медуза» рассказывает, что стало самым обсуждаемым в «Логане» и на какие детали в фильме стоит обратить внимание.
Финал «Логана» был предсказан в предыдущем фильме!
В «Росомаха: Бессмертный» мутант Юкио, способная видеть будущее, говорит Логану, что в конце своего пути он будет лежать на спине, весь окровавленный, и сжимать в руке свое сердце. Если считать «сердцем» дочь Росомахи Лору, то именно так и произошло в финале «Логана». Эту версию подтвердил и режиссер обоих фильмов Джеймс Мэнголд.
В «Логане» нет сцены после титров
По традиции, после финальных титров в фильмах Marvel показывают дополнительную сцену (а то и две), намекающую на продолжение. В «Логане» ее нет, и, как объяснил Джеймс Мэнголд, это было осознанное решение: он делал совсем другой фильм, который не похож на супергеройское кино даже этой деталью.
Зато есть сцена «до»
В некоторых странах перед началом «Логана» показывают тизер второго «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом. В самом фильме Росомаха не появится, зато в тизере содержится масса отсылок к «Логану».
Кстати, про Рейнольдса
Как озвучивали «Логана»
А вот фрагмент диалогов для озвучки. «А-а-а-а», «Злобный крик» и другие важные строчки.
В некоторых сценах Росомаха был нарисованным
Но вы это вряд ли заметили.
В некоторых сценах вместо Хью Джекмана и Дафни Кин (играла Лору) снимались дублеры. И затем к их телам дорисовывали лица героев — для этого пришлось создать их 3D-модели.
Цифровая копия Логана использовалась в том числе в сцене погони, снятой крупным планом.
Банановый Росомаха
В финале «Логана» главный герой сражается со своим двойником. Но, возможно, стоило снять драку с банановым Росомахой.
Удаленная сцена
Художник Шей Шатц, работавший над концепт-артами для «Логана», показал сцену на ГЭС, которую предполагалось включить в фильм — но не сложилось.
Еще концепт-арты
Черно-белый «Логан»
На Blu-Ray вместе с обычным «Логаном» будет лежать черно-белая версия фильма. А это — официальный инстаграм, запущенный студией 20th Century Fox к выходу «Логана».
Как Хью Джекман становился Росомахой
Ледяной душ каждый день, интенсивные тренировки и жесткая диета.
Ответы на вопросы по сюжету фильма
У автора нет инсайдов, но он замечает важные детали и выдвигает разумные теории.
Над чем еще погрустить
Для тех, кому понравились ощущения от просмотра «Логана», Gizmodo подготовило список из 14 вещей, которые стоит посмотреть, почитать или послушать.
Интервью Хью Джекмана «Медузе»
«Я бы хотел, чтобы комиксы отошли от идеализации героев. Если они говорят о войне, пусть говорят на том же языке, что „На западном фронте без перемен“ Ремарка. А противостояние хороших персонажей плохим меня больше не интересует. Я против упрощений. Причем я не имею в виду все комиксы вместе взятые. Существуют тысячи миров и росомах! Но привычный мне мир „Людей Икс“ пришел к концу».