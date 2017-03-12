Вокруг шум: «Логан» Что говорят о самом человечном фильме про супергероя

«Я бы хотел, чтобы комиксы отошли от идеализации героев. Если они говорят о войне, пусть говорят на том же языке, что „На западном фронте без перемен“ Ремарка. А противостояние хороших персонажей плохим меня больше не интересует. Я против упрощений. Причем я не имею в виду все комиксы вместе взятые. Существуют тысячи миров и росомах! Но привычный мне мир „Людей Икс“ пришел к концу».