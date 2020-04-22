Вокруг шум: как в России празднуют 150 лет со дня рождения Ленина 🎂 RT устроил революционеру вечеринку с тортом, а «Комсомольская правда» взяла интервью

«Комсомольская правда» взяла интервью у Ленина

Поговорили о рухнувших ценах на нефть, сексе, кризисе, коррупции и, конечно же, Украине. Для этого, как говорится в статье, пришлось «воскресить» революционера. Вопросы в «Комсомольской правде» придумали сами, а вот ответы взяли из различных работ, докладов и писем Ленина. Вот цитата:

«КП»: Вы продвигали в нашей стране разводы. <…> Не призываете ли вы на деле к разврату? Не разбиваете ли институт семьи?

Ленин: Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим. И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят.