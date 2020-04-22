Вокруг шум: как в России празднуют 150 лет со дня рождения Ленина 🎂 RT устроил революционеру вечеринку с тортом, а «Комсомольская правда» взяла интервью
«Комсомольская правда» взяла интервью у Ленина
Поговорили о рухнувших ценах на нефть, сексе, кризисе, коррупции и, конечно же, Украине. Для этого, как говорится в статье, пришлось «воскресить» революционера. Вопросы в «Комсомольской правде» придумали сами, а вот ответы взяли из различных работ, докладов и писем Ленина. Вот цитата:
«КП»: Вы продвигали в нашей стране разводы. <…> Не призываете ли вы на деле к разврату? Не разбиваете ли институт семьи?
Ленин: Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим. И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят.
RussiaToday устроил Ленину одинокий день рождения
Телеканал под руководством Маргариты Симоньян снял несколько роликов о том, как Ленин отмечал бы свой день рождения в современной России. В одном из них он в одиночку тащит бревна — из-за коронавируса все сидят по домам и революционеру некому помочь. Ленин грустно вздыхает и дует в дудку-язычок. В конце видео появляется надпись: «Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом. Будем живее всех живых».
В других роликах Ленин, не дождавшись гостей, ест ложкой торт (RT извиняется: «Прости, Ильич! Мы на самоизоляции»), жжет бенгальские огни в мавзолее и залезает с праздничным шаром на броневик.
В инстаграме проведут гадания на тему «Какой ты сегодня Ленин»
Гадания организовал петербургский музей «Невская застава». Гадать будут в сторис музея на цитатах революционера и асфальтовых рисунках, сделанных участниками конкурса «Праздник улицы».
Вероятно, речь идет вот об этих рисунках.
Коммунисты вывесили транспарант с изображением Ленина и надписью «Как вам живется при капитализме?»
Все это произошло перед заседанием Саратовской областной думы. Тем самым депутаты нарушили регламент, но не стали ничего убирать даже после жалоб других коллег. Кроме того, коммунисты по мегафону транслировали песню «И Ленин такой молодой». Ее выключили только после начала заседания.
Комсомольцы Адыгеи должны были выйти на балконы с колонками и тоже включить песню «И Ленин такой молодой»
Планировалось, что участники флешмоба также вывесят флаги Советского Союза. «Медузе» не удалось найти в соцсетях фотографии или видеозаписи с этой акции.
Бонус!
Если вам не хватило, посмотрите 40-минутное интервью Ксении Собчак с Лениным. Оно, правда, вышло в 2019 году.