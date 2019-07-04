На стриминговом сервисе Netflix третьего июля вышел первый сезон сериала «Последние цари» («The Last Czars»). Шоу рассказывает о судьбе императора Николая II и его семьи. Это смесь документалистики и игрового сериала: кадры с постановочными сценами дополняются объяснениями «историков мирового уровня» (по крайней мере, так их описывают актеры, участвовавшие в съемках).

Трейлер сериала Official Trailers

Но в первой же серии что-то пошло не так. В кадре с Санкт-Петербургом 1894 года каким-то образом оказалась соборная мечеть. Ее строительство началось лишь в 1909 году, а завершилось — в 1920-м.

Нажмите на твит, чтобы увидеть полные версии изображений.

Во втором эпизоде показывают Москву 1905 года. В кадре — каменный мавзолей Ленина, построенный в 1930 году.

Кроме того, сам Кремль — почему-то красного, а не грязно-белого цвета (это следы побелки).

Вот как отреагировали русскоязычные зрители.