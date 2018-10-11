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Храмы, «Алкомир», памятник Ленину: Варламов показал правдивую карту любого российского города

Meduza
12:58, 11 октября 2018

7 октября ведущие блога с комиксами Itchy Feet Comic опубликовали карту типичного европейского города

День спустя появилась похожая картинка с «любым городом СНГ». На ней изобразили проспект Ленина, улицу Ленина, площадь Ленина, вокзал, сквер и Вечный огонь

Блогер Илья Варламов показал более подробный вариант карты любого российского города. В его версии добавились храмы, «Почта России», Сбербанк и «случайно сгоревший памятник архитектуры»

Также выяснилось, что Варламов — везде

Пользователи принялись сравнивать карту блогера с реальными российскими городами. Вот к каким выводам пришел житель Уфы

У журналистов хабаровского издания HLEB сошлось все, кроме храма, построенного чиновником на месте сквера

А вот чего на карте Варламова так и не обнаружили

  • торговых центров
  • туалетов
  • супермаркетов «Пятерочка»
  • бабушек, торгующих опятами, черникой и шерстяными варежками
  • здания Пенсионного фонда

Один из пользователей специально перерисовал картинку, добавив в нее туалеты, «Макдоналдс» и торговые центры. Вот так — идеально!

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