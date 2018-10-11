Храмы, «Алкомир», памятник Ленину: Варламов показал правдивую карту любого российского города
7 октября ведущие блога с комиксами Itchy Feet Comic опубликовали карту типичного европейского города
Карта любого европейского города pic.twitter.com/CUYWe5K8RF— M&S (@economistrus) October 9, 2018
День спустя появилась похожая картинка с «любым городом СНГ». На ней изобразили проспект Ленина, улицу Ленина, площадь Ленина, вокзал, сквер и Вечный огонь
Разные вселенные pic.twitter.com/5tdBK0cckd— літачок (@unr_street) October 8, 2018
Блогер Илья Варламов показал более подробный вариант карты любого российского города. В его версии добавились храмы, «Почта России», Сбербанк и «случайно сгоревший памятник архитектуры»
Это твоя родина, сынок pic.twitter.com/G5DoMkPE4u— Илья Варламов (@varlamov) October 10, 2018
Также выяснилось, что Варламов — везде
В любом российском городе есть Варламов pic.twitter.com/B170bjCqoU— Lex Debash (@LexDeBash) October 10, 2018
Пользователи принялись сравнивать карту блогера с реальными российскими городами. Вот к каким выводам пришел житель Уфы
Карта любого российского города от Варламова.— Flow Dash🎋 (@FlowDash) October 11, 2018
Пробежимся по ключевым объектам, есть ли они в Уфе?🧐
Храм - конечно есть (и новые, и старые и недостроенные)
Памятник Ленину - куда без него
Сломанный фонтан - таких в Уфе нет, но снесенные фонтаны и на их месте вечная стройка (ГДК) pic.twitter.com/1gB51RH66S
Танк - есть!— Flow Dash🎋 (@FlowDash) October 11, 2018
Квартал-муравейник - эх, сипуха!
Стекляшка - излюбленное место для фоточек в центре.
Недавно плохо отреставрированная набережная - это вот набережная кальянов
У журналистов хабаровского издания HLEB сошлось все, кроме храма, построенного чиновником на месте сквера
Вот вам Карта любого российского города от @varlamov. Мы решили, что это раскраска, и отметили объекты, которые есть в Хабаровске. pic.twitter.com/t7z2NPlmtG— HLEB (@hlebnitsya) October 11, 2018
А вот чего на карте Варламова так и не обнаружили
- торговых центров
- туалетов
- супермаркетов «Пятерочка»
- бабушек, торгующих опятами, черникой и шерстяными варежками
- здания Пенсионного фонда
Один из пользователей специально перерисовал картинку, добавив в нее туалеты, «Макдоналдс» и торговые центры. Вот так — идеально!
Я все исправил pic.twitter.com/fN3iEvkdXq— Бесконечный Escape (@roksilane) October 10, 2018