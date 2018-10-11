Храмы, «Алкомир», памятник Ленину: Варламов показал правдивую карту любого российского города

Карта любого российского города от Варламова.

Пробежимся по ключевым объектам, есть ли они в Уфе?🧐



Храм - конечно есть (и новые, и старые и недостроенные)

Памятник Ленину - куда без него

Сломанный фонтан - таких в Уфе нет, но снесенные фонтаны и на их месте вечная стройка (ГДК) pic.twitter.com/1gB51RH66S