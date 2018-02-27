Веб-камера в клавиатуре, проектор в часах и SIM-карта в ботинках Самые необычные устройства с конференции MWC 2018

ZTE Axon M не совсем новинка — телефон вышел осенью 2017 года — но производитель демонстрировал его и на MWC. У устройства два одинаковых экрана, соединенных вдоль длинной грани. Пользователь может как «развернуть» их в единую поверхность (тогда приложения будут растягиваться на обе половины), так и сложить пополам (и тогда с каждой стороны будет по экрану — на них можно выводить разные приложения).