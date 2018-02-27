шапито
Веб-камера в клавиатуре, проектор в часах и SIM-карта в ботинках Самые необычные устройства с конференции MWC 2018
26 февраля в Барселоне открылась крупная конференция Mobile World Congress (MWC), на которой производители мобильных устройств представляют свои новинки. «Медуза» рассказывает о самых заметных устройствах MWC.
Если вам лень читать — посмотрите видео
Nokia-«банан»
Nokia 8810 4G — кнопочный телефон с цветным (не сенсорным) экраном, камерой и физической клавиатурой, которая закрывается крышкой-слайдером. Правда, она не выдвигается автоматически, как в «Матрице», — ее нужно тянуть пальцем. Кроме традиционного черного цвета корпуса доступна желтая версия — как напоминание о том, что телефон называли «бананом».
Если отбросить ностальгию, то это просто недорогой кнопочный телефон без особых достоинств. Единственной отличительной деталью, по мнению BGR, можно назвать поддержку сетей 4G. Самой Nokia 8810 это не очень нужно, но телефон можно использовать как мобильный роутер, чтобы раздавать интернет другим устройствам.
Ноутбук с веб-камерой в клавиатуре
Компания Huawei показала в Барселоне ноутбук MateBook X Pro с экраном, который занимает почти всю поверхность верхней крышки. У таких ноутбуков есть недостаток — непонятно, куда вставить веб-камеру, ведь у верхнего края места уже не остается.
В такой ситуации производители прячут камеру на верхней крышке, но под экраном. Huawei пошла своим путем и встроила камеру в клавиатуру. Между кнопками F6 и F7 появилась еще одна: если нажать на нее, она приподнимется из корпуса и наведет объектив на пользователя. Правда, смотреть камера будет под странным углом, и чтобы собеседник видел вас нормально, придется пригибаться к клавиатуре.
Телефон с выезжающей камерой
Проблема размещения фронтальной камеры в «безрамочном» экране еще острее стоит у производителей телефонов. Apple в iPhone X просто оставила у верхнего края экрана «челочку» со всеми сенсорами, а Xiaomi в своем Mi Mix перенесла камеру в нижнюю часть корпуса (что не очень удобно).
Китайская компания Vivo показала свой прототип телефона Apex с безрамочным экраном, у которого спереди нет ни «челочки», ни даже камеры. Когда пользователю нужно сделать селфи, фронтальная камера в Apex выезжает из верхней грани. А затем прячется обратно.
Еще одна особенность Apex — это телефон, в котором сенсор отпечатка пальцев встроен в экран.
Ботинки с азбукой Морзе
Корреспондент BBC News обнаружил на MWC строительные ботинки, в которые можно вставить SIM-карту. Ботинки, считают их создатели, позволят рабочим посылать сигнал бедствия (или приветствие) друг другу: для этого нужно большим пальцем ноги набрать код, напоминающий код из азбуки Морзе.
Получив сигнал об опасности, ботинки завибрируют и начнут издавать очень громкий звук. Корреспондент на всякий случай уточнил у производителей, не безумная ли все это шутка. Нет, не шутка.
Телефон с двумя экранами
ZTE Axon M не совсем новинка — телефон вышел осенью 2017 года — но производитель демонстрировал его и на MWC. У устройства два одинаковых экрана, соединенных вдоль длинной грани. Пользователь может как «развернуть» их в единую поверхность (тогда приложения будут растягиваться на обе половины), так и сложить пополам (и тогда с каждой стороны будет по экрану — на них можно выводить разные приложения).
Часы с проектором
Еще одна неновинка MWC — странные часы ACU Watch со встроенным проектором. Идея в том, что часы могут проецировать изображение на запястье пользователя (а он даже может управлять контентом, хлопая пальцами по руке).
Работает это пока посредственно: изображение сильно искажается, стоит наклонить ладонь не под тем углом; представитель компании, демонстрировавший устройство корреспонденту «Медузы», был вынужден сильно бить пальцами по своему запястью, чтобы часы воспринимали его жесты.
Из-за проектора часы получились громоздкими.
Клон iPhone X и Galaxy S9 одновременно
Китайская компания Leagoo привезла на MWC телефон, который одновременно копирует флагманские модели двух главных конкурентов среди производителей телефонов — Apple и Samsung.
Дизайн устройства целиком скопирован с iPhone X, а название — с нового Galaxy S9. Встречайте: Leagoo S9 за 150 долларов.