Легендарная Nokia 3310 вернулась. Или нет? Финская компания показала новые старые телефоны. Не спешите радоваться
Финская компания HMD Global Oy, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, представила 26 февраля на конференции Mobile World Congress новые телефоны — как смартфоны на базе Android, так и обновленную версию легендарной модели Nokia 3310. «Медуза» рассказывает, что представляют собой эти устройства и интересны ли они.
Nokia 3310
Оригинальная Nokia 3310 вышла в 2000 году — она оказалась одной из самых удачных моделей компании. У телефона был неубиваемый корпус, он бесконечно долго держал заряд, а еще в нем была игра «Змейка».
HMD решила порадовать фанатов и объявила о перезапуске модели. Новый телефон тоже называется Nokia 3310, его дизайн слегка напоминает дизайн оригинальной модели, но в остальном это — обычный «глупый» телефон, которых под этим брендом выпускается масса.
Батарея нового Nokia 3310 может выдержать на одной зарядке 22 часа разговоров, а если не трогать телефон — протянет до месяца. У него 2,4-дюймовый цветной экран; в телефон встроены двухмегапикельная камера, радио, MP3-плеер, слот для карт памяти. Есть версия с поддержкой двух сим-карт. Телефон будет продаваться в четырех расцветках за 49 евро (порядка трех тысяч рублей).
«Змейка»
А еще в новой Nokia 3310 — обновленная версия игры «Змейка», в которой нужно управлять змеей, собирающей фрукты.
It's Snake, Jim, but not as we know it #Nokia3310 pic.twitter.com/TEtC9S7SiV— James Titcomb (@jamestitcomb) 26 февраля 2017 г.
Ради «Змейки» необязательно покупать новый телефон — игра появилась в мессенджере фейсбука.
Чтобы добраться до нее, нужно зайти в чат с другом, нажать на кнопку игрового раздела и выбрать там «Snake». Работает это как в мобильной, так и в десктопной версии мессенджера. Однако не стоит возлагать на «Змейку» больших надежд — выглядит она так себе; играется не лучше.
Nokia на Android
Фанаты (и мы в их числе) ждали, в первую очередь, Nokia 3310, но HMD делает ставку на смартфоны. В январе 2017 года финская компания представила Nokia 6 — первый телефон под брендом Nokia, работающий на Android. Тогда он был доступен только на китайском рынке.
На презентации 26 февраля HMD объявила, что теперь Nokia 6 выходит на глобальный рынок. Телефон с экраном 5,5 дюйма будет стоить 229 евро. Отдельно собираются продавать более мощную модель Arte Black, что-то вроде аналога iPhone 7 расцветки Jet Black, — она обойдется в 299 евро.
Также HMD представила две менее дорогие версии Android-телефонов: Nokia 5 с экраном 5,2 дюйма и Nokia 3 с пятидюймовым экраном и без сенсора отпечатка пальцев. Nokia 5 будет стоить 189 евро, а Nokia 3 — на 50 евро дешевле.
All three Nokia phones the Nokia 6,5 and 3 will come in Q2 of 2017. @nokia #mwc2017 pic.twitter.com/zhCe1zqtOZ— Siddhartha Sharma (@SidnChips) February 26, 2017
Все три телефона работают под управлением «чистого» Android со всеми преимуществами системы, включая виртуального помощника Google Assistant, и создаются из цельного куска алюминия. Они поступят в продажу во втором квартале 2017 года. Тогда же выйдет и новая Nokia 3310.