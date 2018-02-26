Nokia перевыпустила телефон из «Матрицы». Он желтый!

Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила на конференции Mobile World Congress 2018 обновленную версию «телефона-банана» Nokia 8110.

Nokia 8110 вышла в 1996 году. Модель стала очень популярной после выхода «Матрицы» — герои фильма использовали «телефон-банан».

В обновленной версии аппарата будет 512 мегабайт оперативной памяти, 4 гигабайта встроенной памяти, процессор Qualcomm 205 Mobile Platform, двухмегапиксельная камера. Телефон будет поддерживать 4G.

Обзор Nokia 8110 The Verge

В продажу Nokia 8110 поступит в мае. Как уточнили в HMD Global, стоить новая модель будет примерно 80 евро (5,5 тысячи рублей).