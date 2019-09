The Outer Worlds

Для кого: для фанатов ролевых игр и Fallout в частности

Дата выхода: 25 октября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

GameSpot

Ролевая игра о межпланетных путешествиях от авторов Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth и Pillars of Eternity. По сюжету мегакорпорации занялись терраформированием планет, космические путешествия процветают. Главный герой в самом начале игры просыпается от криосна на затерянном корабле в неизвестном регионе. Далее начинается классическая Fallout: фракции воюют друг с другом (игрок, как всегда, оказывается крайним), странноватые персонажи требуют от героя невыполнимого и отправляют сражаться с инопланетными монстрами. Одним словом — фронтир!