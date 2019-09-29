Ghostbusters: The Video Game Remastered

Для кого: для тех, кто соскучился по «Охотникам за привидениями»

Дата выхода: 4 октября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

PlayStation

Обновленная версия игры 2009 года, которая считается полноценной третьей частью «Охотников за привидениями». История у нее действительно удивительная — авторами сценария Ghostbusters: The Video Game выступили Дэн Эйкройд и Харольд Рэмис (сыграли главные роли в первых двух фильмах и написали для них сценарии). Эйкройд и Рэмис вернулись к своим ролям, а вместе с ними — Билл Мюррей и Эрни Хадсон.

Игра получилась очень ностальгической. Охотники встречают старых знакомых и сражаются с самыми известными призраками из предыдущих фильмов (например, с Зефирным Человеком!). Главные герои путешествуют по Нью-Йорку и потустороннему миру, ловят привидений и, конечно же, непрерывно перешучиваются.

Неплохой способ скоротать время до новой части «Охотников за привидениями», выход которой намечен на июль 2020 года.