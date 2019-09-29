В одной игре нужно перепить Сатану, другая разозлила российские СМИ, а третья — вообще «Ведьмак» для Nintendo Switch! «Медуза» выбрала главные видеоигры октября
Ghost Recon Breakpoint
Для кого: для любителей тактических боевиков
Дата выхода: 4 октября на PC, PS4 и Xbox One
Помните Джона Бернтала, сыгравшего главного героя в сериале «Каратель» и полицейского Шейна Уолша из «Ходячих мертвецов»? Так вот, именно Бернтал исполнил роль злодея в Ghost Recon Breakpoint, новом тактическом боевике Ubisoft по мотивам романов Тома Клэнси. Игроки отправятся на вымышленный остров в Тихом океане, где будут сражаться с производителями современной военной техники. Breakpoint — типичная игра Ubisoft с открытым миром. Ее весело проходить с друзьями, с которыми приходится координировать каждое свое действие (например, при захвате какой-нибудь фабрики).
Ghostbusters: The Video Game Remastered
Для кого: для тех, кто соскучился по «Охотникам за привидениями»
Дата выхода: 4 октября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Обновленная версия игры 2009 года, которая считается полноценной третьей частью «Охотников за привидениями». История у нее действительно удивительная — авторами сценария Ghostbusters: The Video Game выступили Дэн Эйкройд и Харольд Рэмис (сыграли главные роли в первых двух фильмах и написали для них сценарии). Эйкройд и Рэмис вернулись к своим ролям, а вместе с ними — Билл Мюррей и Эрни Хадсон.
Игра получилась очень ностальгической. Охотники встречают старых знакомых и сражаются с самыми известными призраками из предыдущих фильмов (например, с Зефирным Человеком!). Главные герои путешествуют по Нью-Йорку и потустороннему миру, ловят привидений и, конечно же, непрерывно перешучиваются.
Неплохой способ скоротать время до новой части «Охотников за привидениями», выход которой намечен на июль 2020 года.
«Ведьмак 3: Дикая охота»
Для кого: для седоватых мужчин с двумя мечами
Дата выхода: 15 октября на Nintendo Switch (уже доступно на PC, PS4 и Xbox One)
На Switch выходит одна из самых народных игр на свете — «Ведьмак 3: Дикая охота». То, что она в принципе запускается на консоли Nintendo, можно назвать технологическим чудом. Дело в том, что Switch — самая маломощная консоль на рынке, а «Ведьмак» — наоборот, очень требователен к ресурсам. И теперь в него можно поиграть в метро или на даче.
Ради этого авторам пришлось сильно ухудшить графику. Но в остальном это все та же «Дикая охота» — в издание для Switch даже включили сюжетные дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино». Хороший повод перепройти одну из величайших RPG последних лет.
Call of Duty: Modern Warfare
Для кого: для российских журналистов
Дата выхода: 25 октября на PC, PS4 и Xbox One
Разработчики перезапуска серии Modern Warfare пообещали сделать игру провокационной, показать так называемую «серую мораль» современных боевых конфликтов. Провластным российским СМИ это очень не понравилось — как и то, что в трейлере мелькали представители сирийской благотворительной организации «Белые каски». Поэтому не факт, что Modern Warfare вообще выйдет на дисках в России (которую, как заметили фанаты, в игре даже переименовали в Кастовию).
Жаль, ведь по трейлерам новая Call of Duty выглядит очень любопытно. Да и по-настоящему пронзительных игр о войне не выходило со времен драматичной Spec Ops: The Line (2012).
The Outer Worlds
Для кого: для фанатов ролевых игр и Fallout в частности
Дата выхода: 25 октября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Ролевая игра о межпланетных путешествиях от авторов Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth и Pillars of Eternity. По сюжету мегакорпорации занялись терраформированием планет, космические путешествия процветают. Главный герой в самом начале игры просыпается от криосна на затерянном корабле в неизвестном регионе. Далее начинается классическая Fallout: фракции воюют друг с другом (игрок, как всегда, оказывается крайним), странноватые персонажи требуют от героя невыполнимого и отправляют сражаться с инопланетными монстрами. Одним словом — фронтир!
Afterparty
Для кого: для тех, кто готов перепить самого черта
Дата выхода: 29 октября на PC, Mac, PS4 и Xbox One
Сатирическая игра о вечеринках в аду. Afterparty разрабатывают авторы захватывающего фантастического триллера Oxenfree — оттуда, кстати, перекочевала ветвистая система диалогов (можно отвечать на любую фразу, от этого беседа звучит максимально живо). Играть нужно за лучших друзей по имени Мило и Лола. Они недавно умерли и — вот сюрприз! — попали в ад. Путь наружу только один — перепить самого Сатану, который пустит Мило и Лолу обратно на Землю.
Luigiʼs Mansion 3
Для кого: для бесстрашных
Дата выхода: 31 октября на Nintendo Switch
Трусливый брат Марио по имени Луиджи попадает в отель с привидениями. Ему предстоит выручить своих плененных друзей — для этого нужно переловить всех призраков с помощью специального пылесоса.
Магия Nintendo чувствуется в каждом кадре: уморительные привидения, загадки и секреты на каждом шагу, множество разнообразных уровней и боссов и обаятельно пугливый Луиджи. К слову, он теперь может создавать своего двойника из слизи — это понадобится для решения головоломок. Кроме того, игра выходит в канун Хэллоуина — и это отличный подарок для тех, кто его празднует.
Фото в анонсе: Ubisoft Paris