Помните новость о продолжении «Охотников за привидениями?» У фильма уже есть тизер!

Издание Entertainment Weekly опубликовало тизер нового (пока что безымянного) фильма про охотников за привидениями. В ролике показывают накрытый брезентом катафалк Ecto-1, на котором ездили главные герои предыдущих лент. В видео можно заметить всполохи протоновых лучей — ими призраков заманивают в ловушки.

We Got This Covered

Картина станет продолжением первого и второго фильмов и не будет учитывать перезапуск 2016 года. Ленту ставит Джейсон Райтман, сын режиссера Айвана Райтмана, снимавшего оригинальных «Охотников за привидениями». Старший из Райтманов при этом выступит продюсером.

Детали сюжета не раскрываются. Неизвестно также, вернутся ли к своим ролям Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон, сыгравшие главных героев в предыдущих фильмах серии (их коллега Гарольд Рамис умер в 2014 году). Джейсон Райтман описывает свою картину как «передачу эстафеты» — то есть вполне вероятно, что в продолжении появятся и старые герои, которые будут обучать новое поколение.

Основные съемки сиквела «Охотников за привидениями» начнутся в ближайшие месяцы. Выход ленты запланирован на лето 2020 года.