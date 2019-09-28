В Apple Arcade слишком много игр — на какие обратить внимание? 🎮 Вот что мы рекомендуем: крикет с динозаврами, симулятор урбаниста, шпионский триллер (и много чего еще)
19 сентября компания Apple запустила подписочный сервис Arcade. Его подписчики за 199 рублей в месяц получают десятки самых разных игр для компьютеров Mac, ТВ-приставки Apple TV и, конечно же, устройств на iOS. Целую неделю журналисты «Медузы» Султан Сулейманов и Максим Иванов тестировали игры из Arcade. Посмотреть все не получилось (их слишком много!), но вот на что точно стоит обратить внимание.
Grindstone
Жанр: три в ряд
Для кого: для тех, кому плевать на сюжет и новаторский геймплей
Grindstone — игра, работающая на широко известной механике «собери несколько кристаллов одного цвета в цепочку». Только вместо кристаллов здесь монстры, а в качестве персонажа, собирающего (разрубающего!) цепочки — герой с огромным мечом. Если вы знаете мобильную игру Dots, то здесь вы найдете примерно то же самое, но чуть сложнее: некоторые монстры кусаются, некоторые бросаются копьями. Зато у героя есть доспехи, щит и стрелы. Несмотря на дополнительные элементы, разобраться в Grindstone можно очень быстро, а дальше — часами проходить уровни, радуясь цепочкам из 20 или даже 30 монстров.
Cricket Through The Ages
Жанр: двумерный крикет
Для кого: для тех, кто понятия не имеет, что такое крикет
Внимание: эта игра может вызвать истерику! Во-первых, потому что в примитивном управлении разбираешься не сразу, а когда разбираешься, все равно поначалу ничего не выходит. Во-вторых, потому что Cricket Through The Ages не просто дает сыграть в крикет, а рассказывает вымышленную историю становления спорта — от схваток древних людей с динозаврами до борьбы за ресурсы в постапокалиптичном мире. И стоит только разобраться в местном крикете, как игрока бросают на футбол и бадминтон (с таким же безумным управлением), а затем на войну. В Cricket Through The Ages можно играть не только на айфоне или айпаде, но и на телевизоре: к нему можно подключиться вдвоем с айфонов и соревноваться друг с другом.
Super Impossible Road
Жанр: аркадные гонки
Для кого: для терпеливых
Это гоночная игра, где нет ни автомобилей, ни суперреалистичной графики, ни повторения известных трасс. Есть вы (шарообразный болид!) и есть безумные дороги, висящие где-то в космосе. Кстати, заборов тоже нет, из-за чего вылететь с трассы проще простого. В этом и суть: приходится очень осторожно поворачивать, чтобы не сбиться с пути и не остаться в хвосте рейтинга. Если это вообще возможно.
«Узорность»
Жанр: головоломка
Для кого: для умиротворенных и стремящихся ими стать
«Узорность» предлагает очень простую механику, но она затягивает. Сначала игроку показывают красивую картину с множеством деталей. Затем она становится черно-белой, а в «инвентаре» появляются цветные фрагменты разной формы. Задача — поставить все фрагменты на нужные места, чтобы картина собралась. Сначала кажется, что это просто, но затем выясняется, что похожие элементы, например небольшие дома, расставлены в разных местах, и найти нужный участок — не такая тривиальная задача.
Skate City
Жанр: симулятор страданий скейтбордиста
Для кого: для тех, кого пугает настоящий скейтборд
Skate City — это двухмерная игра, в которой ваш герой едет на скейте по городу. На iOS есть другая игра на тему, True Skate, но там приходится натурально выполнять трюки пальцами. В этом плане Skate City гораздо проще: чтобы сделать трюк, достаточно дернуть один из двух стиков виртуального контроллера в какую-нибудь сторону. Просто ездить по городу, прыгать и вращаться легко, но сложности начинаются, когда игра просит повторить определенные трюки — велик шанс налететь на скамейку или мусорный бак.
Mini Motorways
Жанр: симулятор урбаниста
Для кого: для тех, кто не играл в Mini Metro
Игра, в которой нужно проложить дорогу от одного здания до другого. Потом еще одну. Потом еще. Потом они начинают путаться, а машины, ездящие по по ним, — мешать друг другу. Создатели Mini Motorways, компания Dinosaur Polo Club, просто переосмыслили для Apple Arcade свою прошлую успешную игру, Mini Metro. Только раньше нужно было строить метро, а теперь — дороги. Тем, кто наигрался в Mini Metro, скорее всего быстро станет скучно в Mini Motorways. Для остальных — это хорошая игра с уникальной механикой, в которой легко разобраться, но сложно добиться успеха.
Where Cards Fall
Жанр: головоломка с картами
Для кого: для тех, кто любит порефлексировать
Одна из самых стильных игр в Apple Arcade. Уютная головоломка об архитекторе, который путешествует по собственным воспоминаниям. Игрокам предстоит раскладывать карточные колоды (они же — двери в эти воспоминания) и возводить из них различные постройки. С их помощью архитектор будет преодолевать возникающие препятствия. Например, карты можно использовать в качестве переправы. Where Cards Fall доставляет удовольствие и на тактильном уровне — перемещать карты попросту приятно, особенно на айфоне, где это происходит с характерной вибрацией.
Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm
Жанр: приключение
Для кого: для фанатов Legend of Zelda
Как и в «Зельде», тут нужно путешествовать по островам и подземельям, сражаться с чудовищами и искать спрятанные секреты. Oceanhorn 2 — это доказательство того, что мобильные игры могут выглядеть не хуже множества консольных релизов. Более того, Oceanhorn 2 впечатляет даже если вывести изображение на экран телевизора. А проходить ее лучше всего с геймпадом от PS4 или Xbox One — так проще уворачиваться от ударов и целиться из пушки. Oceanhorn 2 работает на популярном движке Unreal Engine, на котором вышли сотни великолепных игр — от Mass Effect до недавней Gears 5. Фанаты видеоигр мгновенно узнают характерный для этого движка вид огня, воды и пещер.
The Get Out Kids
Жанр: трехмерная головоломка
Для кого: для усидчивых
Еще одна головоломка — в этот раз сюжетная. Главные герои, девочка по имени Молли и ее собака, отправляются на поиски своего пропавшего друга. Вся игра представляет собой ряд интерактивных диарам, которые можно увеличивать и внимательно рассматривать. Нужно будет взаимодействовать с предметами, искать улики и читать множество диалогов. Игра не подойдет тем, кто торопится — это, скорее, медитативное развлечение перед сном, а не способ убить время в метро.
Over the Alps
Жанр: диалоги со шпионами
Для кого: для тех, кто на раз-два изобличает ложь
Apple Arcade предлагает не только игры в жанре «три в ряд», но и такие необычные психологические триллеры, как Over the Alps. Представьте: Швейцария, 1939 год. Главный герой — шпион, идущий по следу затаившегося врага. Игрокам приходится врать, плести интриги и раскрывать противников, притворяющихся друзьями. Игровой процесс на этом и строится. По сути, Over the Alps — одна длинная череда диалогов, в которых нужно очень внимательно общаться со своими собеседниками, выбирая наиболее подходящий стиль и тон общения. Одних Over the Alps утомит в первые же три минуты, а для других станет главной находкой в сервисе Apple.