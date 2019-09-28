Grindstone

Жанр: три в ряд

Для кого: для тех, кому плевать на сюжет и новаторский геймплей

Grindstone — игра, работающая на широко известной механике «собери несколько кристаллов одного цвета в цепочку». Только вместо кристаллов здесь монстры, а в качестве персонажа, собирающего (разрубающего!) цепочки — герой с огромным мечом. Если вы знаете мобильную игру Dots, то здесь вы найдете примерно то же самое, но чуть сложнее: некоторые монстры кусаются, некоторые бросаются копьями. Зато у героя есть доспехи, щит и стрелы. Несмотря на дополнительные элементы, разобраться в Grindstone можно очень быстро, а дальше — часами проходить уровни, радуясь цепочкам из 20 или даже 30 монстров.