Over the Alps

Жанр: диалоги со шпионами

Для кого: для тех, кто на раз-два изобличает ложь

Apple Arcade предлагает не только игры в жанре «три в ряд», но и такие необычные психологические триллеры, как Over the Alps. Представьте: Швейцария, 1939 год. Главный герой — шпион, идущий по следу затаившегося врага. Игрокам приходится врать, плести интриги и раскрывать противников, притворяющихся друзьями. Игровой процесс на этом и строится. По сути, Over the Alps — одна длинная череда диалогов, в которых нужно очень внимательно общаться со своими собеседниками, выбирая наиболее подходящий стиль и тон общения. Одних Over the Alps утомит в первые же три минуты, а для других станет главной находкой в сервисе Apple.