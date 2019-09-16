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Apple Arcade — это правда «Netflix для игр»? А что там вообще есть? «Медуза» делится первыми впечатлениями от нового подписочного сервиса
4 минуты
16:15, 16 сентября 2019
Редактор «Медузы» Максим Иванов отправился в Калифорнию, где посмотрел игры для нового подписочного сервиса Apple Arcade. Что Arcade из себя представляет? Как его появление повлияет на мобильный гейминг? И какие игры там появятся? Об этом — в репортаже Максима.
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