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шапито

#BottleCapChallenge вышел на новый уровень. Теперь бутылки открывают с помощью экскаваторов, коней и автомобилей

Источник: Meduza

С начала июля пользователи соцсетей и знаменитости вроде Джейсона Стэйтема и Конора Макгрегора пробуют свои силы в #BottleCapChallenge. Это флешмоб, участникам которого нужно ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки или банки. Судя по всему, некоторым челлендж показался слишком простым — и потому они решили усложнить задачу. Ведь зачем открывать бутылку ногами, если можно сделать это с помощью автомобиля? Или экскаватора. Или вообще сидя на коне! Спойлер: в конце вас ждет недовольный Снуп Догг.

Крышки сбивают выхлопной трубой!

И автомобильными спойлерами (жаль, это монтаж)

В челлендже пригодилась даже развалюха

Oliver Amon

А вот #BottleCapChallenge с участием мотоцикла

Впрочем, доски для вейкбординга тоже подходят

Для челленджа годятся даже экскаваторы. Но в этом случае нужны бутылки побольше

Company Wrench

Некоторые участники предпочитают открывать бутылки выстрелами — из лука…

… или из пистолета

Еще есть версия челленджа для инженеров. Сложная!

Модель Кендалл Дженнер открыла бутылку, сидя на водном мотоцикле

А вот Мэрайе Кэри достаточно просто спеть

Животные тоже приняли участие в #BottleCapChallenge

Cole and Marmalade