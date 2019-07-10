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#BottleCapChallenge вышел на новый уровень. Теперь бутылки открывают с помощью экскаваторов, коней и автомобилей

Источник: Meduza

С начала июля пользователи соцсетей и знаменитости вроде Джейсона Стэйтема и Конора Макгрегора пробуют свои силы в #BottleCapChallenge. Это флешмоб, участникам которого нужно ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки или банки. Судя по всему, некоторым челлендж показался слишком простым — и потому они решили усложнить задачу. Ведь зачем открывать бутылку ногами, если можно сделать это с помощью автомобиля? Или экскаватора. Или вообще сидя на коне! Спойлер: в конце вас ждет недовольный Снуп Догг.