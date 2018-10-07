Песня про домашнее насилие от самой духоподъемной российский инди-группы — не самый очевидный ход, но он работает: выясняется, что про боль и несчастье «Дивизия» умеет сочинять и петь не хуже, чем про детство, радость и объединение. «Сверхчеловек» — это, во-первых, как всегда, очень красиво, но имеет смысл вслушаться и в слова: к четвертому альбому «Дивизия» блистательно научились через несколько строчек и бытовых примет рассказывать целую жизнь.