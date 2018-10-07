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Twenty One Pilots, Кендрик Ламар, Cat Power, Том Йорк, «Мальбэк» — а также песня про «Икею» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Twenty One Pilots окончательно превращаются в стадионную группу, Кендрик Ламар записывает оптимистический гимн, Cat Power исполняет тихие пронзительные песни, Том Йорк экспериментирует — а «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» внезапно поет о боли и насилии. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Twenty One Pilots «My Blood»
Кажется, мы знаем, какая следующая молодая американская группа соберет «Лужники» (после Imagine Dragons). Twenty One Pilots действуют, в принципе, похожими методами — плюют на жанровые разграничения, изобретают ловкие и мемоемкие хуки, а также умеют сочетать танцевальный звук с проблематичными текстами. С клипами тоже все в порядке — это эссе про напрасную юность и подростковые травмы вообще неплохо передает дух нового альбома группы.
Слушать новый альбом Twenty One Pilots «Trench» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Кендрик Ламар и Anderson .Paak «Tints»
Идеальный гимн калифорнийской жизни в исполнении главного рэпера своего поколения (это Кендрик) и его оптимистичного падавана, тоже очень талантливого (это Паак). Эту песню можно включать, когда спрашивают, что такое «грув».
«Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Сверхчеловек»
Песня про домашнее насилие от самой духоподъемной российский инди-группы — не самый очевидный ход, но он работает: выясняется, что про боль и несчастье «Дивизия» умеет сочинять и петь не хуже, чем про детство, радость и объединение. «Сверхчеловек» — это, во-первых, как всегда, очень красиво, но имеет смысл вслушаться и в слова: к четвертому альбому «Дивизия» блистательно научились через несколько строчек и бытовых примет рассказывать целую жизнь.
Слушать новый альбом «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» «Увы» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
Cat Power «In Your Face»
Десятый альбом замечательной американской песнесочинительницы Шон Маршалл — чуть ли не самый тихий и интимный в ее карьере. Среди прочего тут есть, например, дуэт с Ланой дель Рей и пронзительный акустический кавер на Рианну, но нам дороже других эта открывающая пластинка баллада о бессилии — умная, хрупкая и бесконечно пронзительная.
Слушать новый альбом Cat Power «Wanderer» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Fucked Up «Accelerate»
Еще одна подрывная пятиминутка в исполнении самой умной и грациозной хардкор-группы на свете — и очень остроумный клип, наглядно подтверждающий оба этих звания (не пропустите поэтические чтения в середине). На новом альбоме Fucked Up 18 песен — и почти все они такого накала за редкими лирическими отступлениями: иногда это, конечно, утомляет, но чаще все-таки бодрит.
Слушать новый альбом Fucked Up «Dose Your Dreams» целиком: Apple Music, Google Play,
Том Йорк «Has Ended»
Еще одна абстрактная электронная баллада лидера Radiohead, сочиненная для грядущего фильма «Суспирия». Есть искушение перевести заголовок как «Том Йорк закончился», но все-таки не будем — хоть в целом это и похоже скорее на экспериментальный набросок, чем на песню, тут есть пара моментов той-самой-красоты.
«Мальбэк» и Сюзанна «Так, как мы с тобой»
«Это лучший альбом десятилетия», — сообщают авторы на первых секундах совместной записи «Reptiland», и это, конечно, неправда. Впрочем, вместе у Сюзанны с «Мальбэком» по-прежнему получается лучше, чем по отдельности, и совместная химия у певицы с певцом исключительная (да и голоса). Самое интересное тут — не прямолинейные песни про секс и даже не парафразы эстрады 90-х, а сочинения вроде этого: параноидальный альтернативный Rʼn'B, за четыре с небольшим минуты несколько раз меняющий темп и личину, и всякий раз удачно.
Слушать совместный альбом Сюзанны и «Мальбэка» «Reptiland» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
Dakooka «Герой»
Красивые интерьеры и костюмы в клипе на жуткую — и очень хорошую — песню про токсичные отношения. Танец как боль — и как лечение.
«Электрофорез» «Икея»
Образцовый постсоветский электропоп про безнадегу и консюмеризм в исполнении одной из самых театрализованных групп новой российской волны. Кажется, вторая в истории заметная песня про IKEA на русском языке (первая была у «СБПЧ» больше десяти лет назад) — и снова удачная.
Moonface «Walk the Circle in the Other Direction»
В мае мы рассказывали о прощальном альбоме отличной канадской рок-группы Frog Eyes. Теперь последнюю пластинку анонсировал Moonface — еще один проект канадского многостаночника с зычным голосом Спенсера Круга, тоже отличный. Переливчатая многослойная песня с интригующим пульсом, местами сваливающаяся почти в свободный джаз, — все-таки так переиначивать рок-музыку, как Круг, мало кто умеет.