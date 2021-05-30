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Tequilajazzz, DMX, танцы под Depeche Mode и сингл ДДТ про борщевик «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: возвращение Tequilajazzz, посмертный альбом рэпер DMX, борьба с сорняками от ДДТ и танцы под Depeche Mode.

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