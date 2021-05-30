Tequilajazzz, DMX, танцы под Depeche Mode и сингл ДДТ про борщевик «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: возвращение Tequilajazzz, посмертный альбом рэпер DMX, борьба с сорняками от ДДТ и танцы под Depeche Mode.
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Tequilajazzz «Никого не останется»
Для автора этих строк, как и для многих других, музыка Евгения Федорова словно путеводный маяк, неизменно поддерживающий и спасающий заплутавшие корабли даже в самом гиблом рейсе. Поэтому несмотря на стойкой привкус тотального разочарования, сквозящий в новейшем боевике Tequilajazzz, акцент в нем все равно хочется поместить на строчке «Все исправится».
The RIG (Russian Improv Group) «Defender»
Феерическая джазовая истерика в интерьерах фестиваля «Боль» и шоу Антона Долина (попросту ДК ЗИЛ). Есть соблазн аттестовать коллектив Сергея Храмцевича нашим ответом Red Snapper, но The RIG самодостаточен и состоятелен и без лестных сравнений. При случае обязательно оцените их живьем.
Black Midi «Ascending Forth»
Уже ко второму своему альбому шумные прог-рокеры из Лондона трезво оценили ситуацию и пошли в массы. Их «кавалькада» строго дозирует контролируемую ярость с пышным мелодизмом, — в ход идет даже степенная баллада памяти немецкой актриса Марлен Дитрих — ну а к финалу и вовсе разражается эпичным полотном к духе ранних King Crimson.
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Easy Life «Ocean View»
Авторы прилипчивого хита «Nightmares», еще в 2020-м названные NME лучшей новой группой, наконец доросли до дебютного альбома — и он оправдывает ожидания. Это крепкий англосаксонский поп новой формации, наследующий традиционную островную меланхолию и развязность от Happy Mondays до The Streets. Впрочем, в «Ocean View» музыканты беззастенчиво копируют малоизвестную американскую певицу Эмилию Али.
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ДДТ «Борщевик»
Индустриальный рок о главном сорняке, заполонившем страну («Борщевики могучи как силовики»), с псевдо-опереточным припевом. Юрий Юлианович умеет удивлять!
DMX «Take Control»
Посмертный альбом рэпера Эрла Симмонса, погибшего в этом апреле от передозировки наркотиков в возрасте 50 лет, назван также, как и самая популярная пластинка Боба Марли (на самом деле это отсылка к Ветхому Завету), напичкан звездными гостями (от Джей Зи и Нэса до Алиши Кис с Боно) и старыми сэмплами. Например, трек со Снуп Доггом выстроен на классической «Sexual Healing» Марвина Гэя.
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Сергей Полунин, Антон Корбейн «In Your Room»
Довольно странно, конечно, ставить в плейлист новинок песню почти 30-летней давности — с последнего, безоговорочно великого альбома Depeche Mode, но танцовщику Сергею Полунину и заслуженному клипмейкеру Антону Корбейну удалось создать впечатляющий видеоряд и вдохнуть новую жизнь в классическое произведение.
«Тонка» «Плач»
Украинское трио во главе с певицей Аленой Карась обладает безупречным вкусом и чутьем на красивые мелодии. На их счету уже три мини-альбома — минималистичных, стильных, влюбляющих в себя с первых нот. Центральным номером новой работы стала композиция на стихи режиссера и писателя-шестидесятника Николая Винграновского, случайно обнаруженные на толкучке в книге «Украинская интимная лирика».
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Illuminated Faces «Shopping Hour»
Электронный музыкант из Кирова Рома Цепелев в последнее время более востребован как театральный композитор — в постановках Бориса Павловича, с которым сотрудничает много лет. Его сольный проект Illuminated Faces пока выстреливает точечно. Героем нового клипа стал основатель «Театра на Вынос» и номинант «Золотой маски» Алексей Ершов.
Петар Мартич «Новая искренность»
В марте лидера «Пасош» обвинили в абьюзе и насилии. После этого от музыканта разом отвернулись его группа и лейбл. Теперь он выступает с горькой отповедью бывшим друзьям и СМИ, прокатившимся по нему катком «культуры отмены». Можно ли слушать альбом талантливого музыканта, читать книгу писателя или смотреть фильм режиссера, который вдруг оказался, вероятно, не очень хорошим человеком?! Публика сама разрешит эту вечную дилемму.
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