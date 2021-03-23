Группа «Пасош» объявила о приостановке деятельности. Ее лидера Петара Мартича обвинили в насилии

Музыканты российской рок-группы «Пасош» объявили, что приостанавливают свою деятельность на неопределенный срок. Это произошло после того, как лидера коллектива Петара Мартича обвинила в насилии его бывшая подруга Анна Зосимова.

Барабанщик «Пасош» Григорий Драч написал в инстаграме: «Все важные решения мы всегда принимали втроем. Либо все за, либо никак. Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность».

Гитарист Кирилл Городний также заявил, что снимает с себя обязанности соруководителя лейбла «Домашняя работа», основанного группой «Пасош». Оба участника группы в своих постах осудили насилие в любых формах.

18 марта издание Wonderzine напечатало монолог певицы Анны Зосимовой, обвинившей лидера «Пасош» Петара Мартича, с которым встречалась с 2017 года, в физическом и психологическом насилии. На следующий день музыкант опубликовал развернутый ответ в инстаграме, в котором назвал ее обвинения ложными. Вслед за интервью Зосимовой еще несколько женщин рассказали о случаях насилия со стороны Мартича.

Многие музыканты, сотрудничавшие с «Пасош», объявили об уходе с лейбла «Домашняя работа». 23 марта музыкант опубликовал новый пост, в котором попросил извинений у Зосимовой.