Соланж «Almeda»

Альбом «A Seat at the Table» 2016 года, главный хит с которого — «Cranes in the Sky» — удостоился премии «Грэмми», вывел младшую сестру Бейонсе в высшую музыкальную лигу. Следующей пластинки Соланж Ноулз пришлось ждать три года и она еще долго будет предметом споров критиков и слушателей. «When I Get Home» оставляет странное первоначальное впечатление: песни здесь кажутся чересчур расслабленными и ленивыми, временами даже необязательными и небрежными, как будто работу над ними бросили на середине. Это, конечно, не так. Но и претендентов на новую «Грэмми» здесь пока не просматривается.