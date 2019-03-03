Соланж, The Retuses, «Мальбэк» с Сюзанной — и песня «Киска сядет на лицо» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: долгожданные возвращения Соланж и The Retuses, Иван Дорн читает русско-народный рэп с Тиной Кузнецовой, а также две песни про кисок. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Соланж «Almeda»
Альбом «A Seat at the Table» 2016 года, главный хит с которого — «Cranes in the Sky» — удостоился премии «Грэмми», вывел младшую сестру Бейонсе в высшую музыкальную лигу. Следующей пластинки Соланж Ноулз пришлось ждать три года и она еще долго будет предметом споров критиков и слушателей. «When I Get Home» оставляет странное первоначальное впечатление: песни здесь кажутся чересчур расслабленными и ленивыми, временами даже необязательными и небрежными, как будто работу над ними бросили на середине. Это, конечно, не так. Но и претендентов на новую «Грэмми» здесь пока не просматривается.
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Manizha «Мама»
Певица Манижа выпустила мобильное приложение для помощи жертвам домашнего насилия SILSILA, а вместе с ним впечатляющий видеоклип о девочке, пытающейся спасти мать от рук обезумевшего отца. Информационная кампания несколько омрачилась тем, что приложение назвали клоном аналогичного сервиса от центра «Насилию.нет». Но на музыку это все-таки никак не влияет. И тем более не отменяет важность поднятой темы.
The Retuses «Omyt»
Некогда флагманы так называемого поколения «новых тихих» возвращаются в конце марта с первым за шесть лет альбомом. Емкий заглавный трек в исполнении Михаила Родионова — все тот же меланхоличный современный романс, в котором тишина и молчание не менее важны, чем слова и музыка.
Gesaffelstein и Фаррелл Уильямс «Blast Off»
Французский диджей Майк Леви, продюсировавший треки для The Weeknd и Канье Уэста, подошел к выходу своего второго альбома в ранге мировой звезды техно. Статусных гостей на диске «Hyperion», выходящем 8 марта, предостаточно. Однако, нельзя сказать, что их присутствие идет на пользу — с ними жесткое техно Gesaffelstein предсказуемо начинает двигаться в сторону более рафинированной поп-музыки.
Kedr Livanskiy «Kiska»
Как поясняет Яна Кедрина для своей западной аудитории, выражение «киска сядет на лицо» происходит родом с задворков московского Марьино и употребляется в ответ на разного рода мизогиничные выпады. Однако, певица рекомендует не воспринимать свой новый трек слишком серьезно, поясняя, что он прежде всего предназначен для диких танцев. В нагрузку — не менее дикое видео. Как представители российской аудитории Яны Кедриной, не можем не заметить, что время для релиза — в свете одной недавней скандальной рекламной кампании — она подобрала идеально.
Деревянные киты «Недовольная Киса»
Еще одна киса — теперь от молодых и перспективных шугейзеров из Мурманска. В прошлом году «Деревянные киты» уже успели зарекомендовать себя дебютным диском «Под воду» и выступлением на столичном фестивале «Боль». Новый сингл добавляет интриги второй пластинке, которую группа намерена выпустить в апреле. «Недовольная Киса» приправляет очаровательную восторженную шероховатость «Китов» холодным спокойствием и отрешенностью.
Zventa Sventana и Иван Дорн «Мужа дома нету»
Певица Тина Кузнецова, известная по шоу «Голос», в своем проекте Zventa Sventana занимается примерно тем же, что делала группа «Иван Купала» — скрещивает русский фольклор с электроникой. За звук отвечает ее супруг, бывший участник группы «Гости из будущего» Юрий Усачев. Трек «Мужа дома нету», вариация на тему застольной свадебной песни из Воронежской области, описывается певицей как «народный танцевальный транс», предостерегающий о том, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы. В дуэте с Иваном Дорном у Тины получился практически русско-народный рэп.
Слушать альбом «Мужа дома нету» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Hatchie «Without a Blush»
25-летняя бас-гитаристка из Австралии Харриетт Пилбим влюбила в себя всю западную музыкальную прессу прошлогодним мини-альбомом «Sugar & Spice», который сравнивали с лучшими образцами дримпопа от Lush до Cocteau Twins. Полноформатный дебют Hatchie под названием «Keepsake» запланирован на июнь, и, кажется, сахара и специй у нее в запасе еще с лихвой.
Мальбэк и Сюзанна «Высота»
Иногда складывается ощущение, что песни Романа и Сюзанны Варниных состоят из красивых и томных, но абсолютно бессмысленных статусов во «ВКонтакте». Ведь музыканты прекрасно знают: неважно, о чем там поется в припеве, если у тебя есть цепляющая прилипчивая мелодия. «Это работа, не забудь, кто ты».
Buruhin «Глупым»
Басист группы «Наадя» и программист сайта Arzamas Сергей Бурухин дебютировал с сольным альбомом неожиданно милого гитарного индипопа, иронично повествующим о медленной и скучной жизни тридцатилетнего. Это еще не кризис среднего возраста, но уже немного навязчивое желание продолжать оставаться молодым, веселым и глупым. В современном вечно ускоряющемся мире такая музыка бывает полезна для временной передышки.
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