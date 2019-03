Билли Айлиш «Wish You Were Gay»

Билеты на объявленные в Москве и Петербурге концерты Билли Айлиш разлетелись в считанные дни (четверо суток, если быть точным) — за полгода до самих выступлений. Организаторы говорят, что таких солд-аутов в их практике еще не было. Выходящий в конце марта дебютный альбом 17-летней певицы «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» уже сейчас находится в топ-чартах стриминговых сервисов — каждый новый сингл из него набирает миллионы прослушиваний. Трек «Хочу, чтобы ты был геем», рассказывающий о безответной школьной влюбленности Билли, автоматически обречен на тот же успех. Главная музыкальная сенсация года рождается прямо на наших глазах.