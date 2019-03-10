Скриптонит, Vampire Weekend, The National — и песня про фестиваль «Боль» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Скриптонит поучает подругу, Vampire Weekend делают заявку на одну из лучших пластинок года, а соавтор Boulevard Depo и Thomas Mraz записывает суперхит про фестиваль «Боль». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Gruppa Skryptonite «Podruga»
Новый проект Адиля Жалелова, ради которого он обещал на время завязать с рэпом, выпустил пока лишь второй свой трек — но это снова попадание в десятку. В нуарово-гитарном треке «Подруга» Скриптонит, чей образ мало вяжется с благоразумием и морализаторством, зачитывает нотации падшей женщине, призывая вспомнить о своей чести. В клипе эта роль отводится стриптизерше в исполнении модели Валерии Караман. Весной-летом Gruppa Skryptonite отправится в гастрольный тур, для которого наверняка подготовит еще несколько премьер, и эти концерты, безусловно, обязательны к посещению.
SP4K «Фестиваль Боль»
Электронный музыкант Алексей Сущик (аббревиатуру SP4K следует читать как «супчик»), продюсировавший треки для Boulevard Depo, Thomas Mraz и других бывших участников рэп-объединения YungRussia, решил запеть сам — в результате получился образцовый деликатный и вопреки названию совсем не аутсайдерский поп-хаус, с внезапными отсылками к советской певице Майе Кристалинской или песне «Когда я стану кошкой» из «Фабрики звезд». В лучшем номере пластинки SP4K удачно мемофицирует московский фестиваль «Боль», на котором, по собственным словам, никогда не был. «Мне просто нравится употреблять выражение «фестиваль «Боль». Ударился мизинцем — о, это фестиваль «Боль»», — говорит он в интервью The Flow.
Слушать альбом «Аутсайдер» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Vampire Weekend «Big Blue»
Новый сингл Vampire Weekend звучит как будто найденная в архивах и ранее неиздававшаяся песня Джорджа Харрисона (это, разумеется, комплимент!). Судя по всему, группа, надолго пропадавшая с радаров, находится в отличной форме, и их первый за шесть лет альбом «Father of the Bride», выходящий в начале мая, станет одной из топовых записей 2019 года.
Билли Айлиш «Wish You Were Gay»
Билеты на объявленные в Москве и Петербурге концерты Билли Айлиш разлетелись в считанные дни (четверо суток, если быть точным) — за полгода до самих выступлений. Организаторы говорят, что таких солд-аутов в их практике еще не было. Выходящий в конце марта дебютный альбом 17-летней певицы «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» уже сейчас находится в топ-чартах стриминговых сервисов — каждый новый сингл из него набирает миллионы прослушиваний. Трек «Хочу, чтобы ты был геем», рассказывающий о безответной школьной влюбленности Билли, автоматически обречен на тот же успех. Главная музыкальная сенсация года рождается прямо на наших глазах.
The National «You Had Your Soul With You»
Отличные новости — самая меланхоличная группа американского инди-рока записала свой восьмой альбом «I Am Easy To Find». Открывающий сингл интригует сэмплированным звучанием и бэк-вокалом Гейл Энн Дорси, бас-гитаристки группы Дэвида Боуи. К выходу пластинки также обещан мини-фильм с участием актрисы и танцовщицы Алисии Викандер.
Стелла Доннелли «Old Man»
Количество талантливых девушек с гитарами из Австралии в последнее время просто зашкаливает. Это и надежда и спасительница всего гитарного рока Кортни Барнетт, и упоминавшаяся в нашем прошлом плейлисте певица Hatchie, а теперь еще и новая икона феминисток Стелла Доннелли. На своем дебютном альбоме она играет исключительно милый и ладный индипоп, при этом, выдерживая безмятежную интонацию и сохраняя улыбку на лице, жестко высказывается на тему сексизма и насилия. Столь разительный контраст оказывает мощный эффект. В клипе «Old Man» Стелла дурачится со своими друзьями, попутно раздавая по заслугам благопристойному семьянину, распускающему руки.
Слушать альбом «Beware of the Dogs» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Foals «In Degrees»
Foals выросли в большую и важную рок-группу ровно в тот момент, когда гитарная музыка перестала занимать умы молодежи и доминировать в поп-культуре. Однако их пятую пластинку действительно интересно слушать и исследовать. Например, в треке «In Degrees» Foals выдают мощный танцевальный грув в духе Talking Heads, завязанный на перкуссиях и синтезаторах.
Слушать альбом «Everything Not Saved Will Be Lost, Pt. 1» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Marshmello и Chvrches «Here With Me»
Шотландское трио Chvrches продолжает поставлять отличные поп-песни для школьных дискотек. Главным в этом дуэте почему-то заявлен модный американский диджей, предпочитающий скрываться под белой маской-кастрюлей в виде маршмэллоу, но он здесь скорее только для массовости.
SASAMI «Not The Time»
Заметный и значимый шугейз-дебют от бывшей участницы группы Cherry Glazerr Сасами Эшворт из Лос-Анджелеса. На диске хватает как размеренных дуэтов с Девендрой Банхартом и лидером Beach Fossils Дастином Пейсером, так и бодрых боевиков в стиле My Bloody Valentine и Sonic Youth.
Слушать альбом «SASAMI» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Курара» «Барнаул»
В центральном треке альбома «Кафка» екатеринбургская группа «Курара» развивает одну из своих излюбленных тематик — размышления о кочевой гастрольной жизни артиста под стук колес поезда. Обаяния песне добавляют тревожные скрипки и неожиданная строчка про «великолепных бомжей».
Слушать альбом «Кафка» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»