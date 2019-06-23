СБПЧ, Тейлор Свифт, «Комсомольск», «Время и стекло» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: суперхит от СБПЧ, важный клип Тейлор Свифт, ироничные глупости от «Комсомольска» и Metronomy, а также порция танцев от групп !!! и «Время и стекло». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
СБПЧ «Злой»
Кажется, что Кирилл Иванов уже давно сочинил и спел все свои самые главные строчки про любовь, но он раз за разом находит такие простые, точные и искренние слова, что их моментально хочется набить татуировкой на руке, поставить статусом в соцсети или прямо по тексту «выжечь на сердце железом раскаленным». Совершенно выдающаяся песня. И клип с участием Жени Борзых и Розы Хайруллиной тоже.
Тейлор Свифт «You Need To Calm Down»
Новая песня Тейлор Свифт не кажется большим хитом, но клип на нее получился вполне внушительным. Во-первых, это прямолинейное и веское высказывание в поддержку ЛГБТ-сообщества. В ролике появляются многие известные американские геи, а зрителей призывают подписать петицию конгрессменам за принятие закона, гарантирующего равные права для секс-меньшинств. Во-вторых, что тоже немаловажно, клип ставит точку в истории давней вражды Тейлор Свифт с Кэти Перри. В финале две певицы, облаченные в костюмы бургера и картошки фри, счастливо обнимаются в кадре.
Hatchie «Stay With Me»
Дебютный альбом австралийки Харриетт Пилбим (она же Hatchie) «Keepsake» — явный претендент на титул лучшей дримпоп-записи года. Воздушный как Cocteau Twins и мелодичный как The Cure, помноженный на юную беззаботность и искренность. На пластинке есть сразу несколько отличных синглов на любой вкус и настроение: «Without a Blush», «Obsessed», «Secret» и вот такая песня-вечеринка с цитатой из танцевального гимна 1990-х и заглавной темы фильма «На игле» — «Born Slippy» Underworld.
Слушать альбом «Keepsake» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Комсомольск» «Что спрятано в моих карманах»
Московский девичий ансамбль представил очередную порцию ироничных песен-мемов, адресованных и понятных в первую очередь публике в пределах МКАДа. Увы, когда не хватает цепких мелодий (а хитов уровня прошлогодних «Все исчезло» или «Где мы сейчас?» здесь и рядом нет), то и лирика начинает проседать, становясь набором малоубедительного речитатива, через который тяжело и неинтересно продираться.
Слушать альбом «День психа» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Stormzy «Crown»
Английский рэп продолжает доминировать в 2019-м году. Вслед за Лойлом Карнером, Скептой и Слоутаем в бой вступает тяжелая артиллерия в лице Стормзи, и, что особенно приятно, вместо скорострельного грайма он вновь отдает должное своему любимому соулу.
«Время и стекло» «Vislovo»
Украинский поп-дуэт упражняется в жанре «Если ваша вечеринка не похожа на нечто подобное, даже не пытайтесь меня приглашать». На их идеальном «вислове» танцуют за гаражами, рубят топорами торты, крутят кассеты на карандашах и заставляют полицейских бегать на каблуках. Бодро, неистово и бессмысленно, но смотрят все завистливо.
Metronomy «Salted Caramel Ice Cream»
Нежно любимые в России Metronomy знают, как грамотно подогреть интерес публики. Вслед за беспокойно-изысканным синглом «Lately» они выдают как бы глуповатую безделицу про мороженое с соленой карамелью. Хотя от клипа и песни оторваться невозможно. Шестой альбом английского квинтета под названием «Metronomy Forever», состоящий аж из 17 треков, выйдет в середине сентября.
Black Midi «Ducter»
Новая гитарная группа из Британии, которую прямо сейчас увлеченно обсуждает вся музыкальная пресса, играет вовсе не модный постпанк, как могло показаться по ее первым синглам. Дебютный альбом Black Midi звучит как ядерная смесь прогрока и авангарда в духе Can и King Crimson прямиком из 1970-х. Правда, спустя полвека это совершенно не работает — занудно и скучно.
Слушать альбом «Schlagenheim» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Марк Ронсон и King Princess «Pieces of Us»
Один из главных хитмейкеров современности, спустя четыре года после выхода «Uptown Funk», наконец выдал новый сольный альбом — традиционно крепкий и под завязку набитый дуэтами с поп-звездами. Лучший номер, впрочем, записала восходящая ЛГБТ-икона Микаэла Строс, выступающая под псевдонимом King Princess. Вы о ней еще обязательно услышите и без Ронсона.
Слушать альбом «Late Night Feelings» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
!!! «Serbia Drums»
Калифорнийский дэнс-панк коллектив «Три восклицательных знака» (для упрощения поиска в интернете их еще именуют Chk Chk Chk) никогда не подводит. Под их ритмы ноги всегда сами пускаются в пляс. При чем тут, правда, сербские барабаны, не очень понятно.