Санта-Клаус — не выдумка. Доказываем на шести примерах
Санта-Клаус в школьном автобусе
В детстве Кертису Дженкинсу, водителю школьного автобуса из Далласа, дарили на Рождество обыкновенные носки. Тогда он радовался даже им, ведь ходил в школу в рваной одежде. Много лет спустя Дженкинс решил, что и сам может сделать жизнь учеников, которых каждый день возит в школу, немного счастливее. Он стал откладывать деньги с каждой зарплаты и перед самыми каникулами устроил юным пассажирам сюрприз — когда школьники в очередной раз вошли в автобус, их ждали подарки (перед этим Дженкинс узнал у учеников, что они хотели бы получить на Рождество). Сперва водитель собирался самостоятельно оплатить все подарки, но идею Дженкинса поддержал его коллега, а также родитель одного из учеников.
Семь тысяч Санта-Клаусов (и один забег!)
Более семи тысяч человек, одетых в костюмы Санта-Клауса, поучаствовали в пятикилометровом забеге по центральным улицам Мадрида. К ним присоединились дети, наряженные в эльфов. Именно таким образом организаторы забега собирают деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями. Часть вступительного взноса от каждого участника направили благотворительной организации Intheos, которая поддерживает проекты в области лечения рака. Организаторы назвали забег крупнейшим в мире.
Санта-Клаус из 10 тысяч пластиковых бутылок
Чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, индийский художник Сударшан Патнаик построил гигантского Санта-Клауса из 10 тысяч пустых пластиковых бутылок и 800 тонн песка. В высоту Санта, появившийся на пляже в городе Пури, достигает девяти метров, а в ширину — 30 метров.
Санта-Клаусы из полиции
Полицейские из города Рочестер в штате Нью-Йорк рождественским утром начали останавливать водителей, но не для того, чтобы выписать им штрафы, а чтобы вручить подарки. К автомобилистам подходил Санта-Клаус и вручал сувениры в праздничной обертке. Подарки для местных жителей собрала организация House of Refuge USA, помогающая беженцам.
Санта-Клаусы на досках для серфинга
Несколько сотен человек в костюмах Санта-Клаусов прокатились на досках для серфинга во Флориде. Это ежегодная акция, цель которой — собрать деньги для местных благотворительных организаций, помогающих детям с онкологическими заболеваниями. В этом году Санты собрали более 60 тысяч долларов.
Санта-Клаус для девочки из Мексики
Перед Рождеством 8-летняя мексиканская девочка Дайами, живущая на границе с США, написала письмо Санта-Клаусу, в котором перечислила все свои пожелания. Девочка прикрепила письмо к воздушному шару и запустила его в небо. Спустя какое-то время шар обнаружил американец Рэнди Хейс из Аризоны. Он решил исполнить пожелания девочки и с помощью журналистов отыскал ее. Незадолго до Рождества он вместе с женой встретился с Дайами и ее сестрой — и передал им подарки. Американец рассказал, что испытал «исцеляющую радость» — девять лет назад у него умер сын, с которым он любил праздновать Рождество.