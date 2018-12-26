Санта-Клаус в школьном автобусе

В детстве Кертису Дженкинсу, водителю школьного автобуса из Далласа, дарили на Рождество обыкновенные носки. Тогда он радовался даже им, ведь ходил в школу в рваной одежде. Много лет спустя Дженкинс решил, что и сам может сделать жизнь учеников, которых каждый день возит в школу, немного счастливее. Он стал откладывать деньги с каждой зарплаты и перед самыми каникулами устроил юным пассажирам сюрприз — когда школьники в очередной раз вошли в автобус, их ждали подарки (перед этим Дженкинс узнал у учеников, что они хотели бы получить на Рождество). Сперва водитель собирался самостоятельно оплатить все подарки, но идею Дженкинса поддержал его коллега, а также родитель одного из учеников.