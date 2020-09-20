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RSAC и Елка, 25/17, Гага, Бибер и снова ЛСП «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. Этот выпуск особенно щедр на внушительные дуэты — RSAC с Елкой, 25/17 с Хаски, The Avalanches с Дензелом Карри, а также на красивые клипы — здесь и Леди Гага, и британский рэпер Slowthai, и рязанская группа Krasochnobledno (и все это даже не считая видео от Shortparis). Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.