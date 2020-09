RSAC и Елка, 25/17, Гага, Бибер и снова ЛСП «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

The Avalanches при участии Дензела Карри, Трики и Sampa The Great «Take Care In Your Dreaming»

По части звездных коллабораций австралийские продюсеры Робби Чатер и Тони Ди Блази ничуть не уступают «Машине песен» Дэймона Албарна. По крайней мере два безусловных хита на ожидающемся в декабре альбоме «We Will Always Love You» у них уже есть — это, конечно, нежная «Running Red Lights» и свежая колыбельная «Take Care In Your Dreaming».