RSAC и Елка, 25/17, Гага, Бибер и снова ЛСП «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. Этот выпуск особенно щедр на внушительные дуэты — RSAC с Елкой, 25/17 с Хаски, The Avalanches с Дензелом Карри, а также на красивые клипы — здесь и Леди Гага, и британский рэпер Slowthai, и рязанская группа Krasochnobledno (и все это даже не считая видео от Shortparis). Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
ЛСП «Мамонтенок»
Сильный жест, который очевидно станет вехой в местном шоу-бизнесе. Ровно через неделю после выхода провокационного радиоспектакля «Свиное рыло» Олег Савченко выпустил еще один альбом — долгожданный финал своей нашумевшей «городской» трилогии. На нем он вновь мастерски смешивает возвышенное и низменным, R&B с бардовской песней (см. выбранный трек), беззастенчиво цитирует всех и вся и передает последний привет покойному напарнику Роме Англичанину.
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Slowthai при участии Джеймса Блейка и Mount Kimbie «Feel Away»
Беременный рэпер, свадьба в родильной палате, люди, поедающие торты и люди, превращающиеся в торты. Великолепный сюр от режиссера Оскара Хадсона, ранее снимавшего и Radiohead, и знаменитую рекламу Nike.
RSAC и Елка «Не наговаривай»
Феликс Бондарев в поисках второго большого поп-хита наподобие «NBA». Трек, родившийся из твита, после которого Елка чуть было лидера RSAC не заблокировала. Но ставка зашла.
Леди Гага «911»
Сон разума, попавшего в аварию возле кинотеатра, породил не чудовищ, но яркий и образный оммаж культовому советскому фильму Сергея Параджанова «Цвет граната».
The Avalanches при участии Дензела Карри, Трики и Sampa The Great «Take Care In Your Dreaming»
По части звездных коллабораций австралийские продюсеры Робби Чатер и Тони Ди Блази ничуть не уступают «Машине песен» Дэймона Албарна. По крайней мере два безусловных хита на ожидающемся в декабре альбоме «We Will Always Love You» у них уже есть — это, конечно, нежная «Running Red Lights» и свежая колыбельная «Take Care In Your Dreaming».
Krasochnobledno «Лето»
Летняя эстрада, беззаботная юность, катящиеся апельсины и шугейз по-рязански. Цвет настроения оранжевый. Хочется продолжения.
25/17 при участии Hash Tag и Хаски «Поколения»
На первом за три года развернутом релизе рэп-рокеры умещают максимум событий на малой дистанции. Тут тебе и куплет Оксимирона о России, и очередной дуэт с Елкой, но больше всего впечатляет трек, в котором Бледный сэмплирует молодого Кинчева, а Хаски рифмует то ли Пушкина с Пелевиным, то ли Цоя с Летовым.
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Sault «Free»
Загадочная группа анонимов-трудоголиков из Британии выпускает второй почти часовой альбом за три месяца (и четвертый релиз за полтора года!). Ни лиц, ни интервью, ни клипов, никакого промо — только отличный соул и фанк 1970-х с актуальной повесткой в поддержку движения Black Lives Matter. Музыка говорит сама за себя.
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Джастин Бибер при участии Chance The Rapper «Holy»
Поп-звезда в роли бездомного рабочего, уволенного с завода. Сентиментальная притча со слезливым финалом на вечную избитую тему — о том, что мир не без добрых людей.
Margosha «Лови»
Дебютный альбом московской певицы, ладно скроенный по лекалам ретропопа Эми Уайнхаус. Заглавная песня успела засветиться в сериале «257 причин чтобы жить».
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